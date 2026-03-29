Глава Ripple сравнил роль стейблкоинов с «эффектом ChatGPT»

Гендиректор компании Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что стейблкоины могут стать для криптоиндустрии переломным моментом, сопоставимым с влиянием ChatGPT на рынок искусственного интеллекта. В интервью FOX Business он отметил, что интерес к стейблкоинам уже вышел на уровень руководства крупных компаний.

По его словам, представители бизнеса, включая компании из списков Fortune 500 и Fortune 2000, обсуждают внедрение таких инструментов с финансовыми директорами и казначеями.

Гарлингхаус считает, что ключевую роль в этом процессе сыграет готовность финансовых подразделений использовать новые платежные решения. Речь идет об ускорении расчетов и расширении корпоративных сервисов на базе блокчейна. Он также указал на масштаб рынка: по его словам, объем операций со стейблкоинами в прошлом году превысил $33 трлн, при этом около 90% пришлось на USDT и USDC.

По оценке главы Ripple, дальнейшее распространение стейблкоинов будет зависеть от регулирования в США. В частности, принятие закона CLARITY может ускорить их интеграцию в платежную инфраструктуру и расширить использование блокчейн-решений бизнесом.

Ранее эксперт валютного рынка Mitsubishi UFJ Financial Group Ли Хардман заявил, что стейблкоины могут быть более практичным инструментом по сравнению с волатильными криптовалютами, такими как биткоин.