МИД объявили, что в скором времени украинцы за рубежом получат еще один важный шаг к упрощению бюрократических процедур. В ближайшее время в Великобритании, Канаде и США заработает механизм получения загранпаспортов через сеть сервисных центров VFS Global. Теперь гражданам не придется повторно ехать в посольства или консульства, чтобы забрать готовый документ, пишет Visitukraine.today.
Новые правила для украинцев в США, Канаде и Британии: как получить паспорт без очередей
Как украинцу можно получить паспорт в США, Канаде и Великобритании?
Инициатором изменений выступило Министерство иностранных дел Украины, завершившее подготовку к запуску экспериментального проекта вместе с компанией VFS Global. Речь идет о возможности адресной доставки или получения паспортов в специализированных центрах.
В рамках пилотного запуска украинцы смогут выбирать альтернативный способ получения документа — не в дипломатическом учреждении, а в одном из 35 сервисных центров VFS Global. Это существенно снизит количество поездок, очередей и затрат времени.
Нововведение имеет стратегическое значение в условиях полномасштабной войны. Из-за российского вторжения в Украину в 2022 году, миллионы украинцев оказались за границей и вынуждены регулярно обращаться в консульские учреждения.
Особенно актуально это для больших стран, таких как США или Канада, где расстояние до ближайшего консульства может измеряться сотнями километров.
Что известно о VFS Global?
VFS Global — это международная компания, специализирующаяся на аутсорсинге визовых, паспортных и консульских услуг. Она сотрудничает с правительствами более 60 стран и имеет широкую сеть сервисных центров.
Компания занимается приёмом документов, сбором биометрических данных и выдачей готовых паспортов, выступая посредником между заявителем и государственными органами.
Безопасно ли получать паспорт через VFS Global?
Несмотря на упрощение процедуры, ключевые требования безопасности остаются неизменными. Получение паспорта будет возможно только после обязательной процедуры верификации гарантирующего лица:
- защита персональных данных,
- правильную идентификацию получателя,
- минимизацию рисков злоупотреблений.
Таким образом, новый сервис совмещает удобство и высокие стандарты безопасности.
Когда получение документов через VFS Global станет доступным?
Пилотный запуск проекта стартует уже на следующей неделе. Украинцы, подающие документы на оформление паспорта в дипломатических учреждениях в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать опцию получения документа через центры VFS Global.
