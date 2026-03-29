Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
29 марта 2026, 10:40 Читати українською

Новые правила для украинцев в США, Канаде и Британии: как получить паспорт без очередей

МИД объявили, что в скором времени украинцы за рубежом получат еще один важный шаг к упрощению бюрократических процедур. В ближайшее время в Великобритании, Канаде и США заработает механизм получения загранпаспортов через сеть сервисных центров VFS Global. Теперь гражданам не придется повторно ехать в посольства или консульства, чтобы забрать готовый документ, пишет Visitukraine.today.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как украинцу можно получить паспорт в США, Канаде и Великобритании?

Инициатором изменений выступило Министерство иностранных дел Украины, завершившее подготовку к запуску экспериментального проекта вместе с компанией VFS Global. Речь идет о возможности адресной доставки или получения паспортов в специализированных центрах.

В рамках пилотного запуска украинцы смогут выбирать альтернативный способ получения документа — не в дипломатическом учреждении, а в одном из 35 сервисных центров VFS Global. Это существенно снизит количество поездок, очередей и затрат времени.

Нововведение имеет стратегическое значение в условиях полномасштабной войны. Из-за российского вторжения в Украину в 2022 году, миллионы украинцев оказались за границей и вынуждены регулярно обращаться в консульские учреждения.

Особенно актуально это для больших стран, таких как США или Канада, где расстояние до ближайшего консульства может измеряться сотнями километров.

Что известно о VFS Global?

VFS Global — это международная компания, специализирующаяся на аутсорсинге визовых, паспортных и консульских услуг. Она сотрудничает с правительствами более 60 стран и имеет широкую сеть сервисных центров.

Компания занимается приёмом документов, сбором биометрических данных и выдачей готовых паспортов, выступая посредником между заявителем и государственными органами.

Безопасно ли получать паспорт через VFS Global?

Несмотря на упрощение процедуры, ключевые требования безопасности остаются неизменными. Получение паспорта будет возможно только после обязательной процедуры верификации гарантирующего лица:

  • защита персональных данных,
  • правильную идентификацию получателя,
  • минимизацию рисков злоупотреблений.

Таким образом, новый сервис совмещает удобство и высокие стандарты безопасности.

Когда получение документов через VFS Global станет доступным?

Пилотный запуск проекта стартует уже на следующей неделе. Украинцы, подающие документы на оформление паспорта в дипломатических учреждениях в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать опцию получения документа через центры VFS Global.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами