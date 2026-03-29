Новые правила для украинцев в США, Канаде и Британии: как получить паспорт без очередей

МИД объявили, что в скором времени украинцы за рубежом получат еще один важный шаг к упрощению бюрократических процедур. В ближайшее время в Великобритании, Канаде и США заработает механизм получения загранпаспортов через сеть сервисных центров VFS Global. Теперь гражданам не придется повторно ехать в посольства или консульства, чтобы забрать готовый документ, пишет Visitukraine.today.

Как украинцу можно получить паспорт в США, Канаде и Великобритании?

Инициатором изменений выступило Министерство иностранных дел Украины, завершившее подготовку к запуску экспериментального проекта вместе с компанией VFS Global. Речь идет о возможности адресной доставки или получения паспортов в специализированных центрах.

В рамках пилотного запуска украинцы смогут выбирать альтернативный способ получения документа — не в дипломатическом учреждении, а в одном из 35 сервисных центров VFS Global. Это существенно снизит количество поездок, очередей и затрат времени.

Нововведение имеет стратегическое значение в условиях полномасштабной войны. Из-за российского вторжения в Украину в 2022 году, миллионы украинцев оказались за границей и вынуждены регулярно обращаться в консульские учреждения.

Особенно актуально это для больших стран, таких как США или Канада, где расстояние до ближайшего консульства может измеряться сотнями километров.

Что известно о VFS Global?

VFS Global — это международная компания, специализирующаяся на аутсорсинге визовых, паспортных и консульских услуг. Она сотрудничает с правительствами более 60 стран и имеет широкую сеть сервисных центров.

Компания занимается приёмом документов, сбором биометрических данных и выдачей готовых паспортов, выступая посредником между заявителем и государственными органами.

Безопасно ли получать паспорт через VFS Global?

Несмотря на упрощение процедуры, ключевые требования безопасности остаются неизменными. Получение паспорта будет возможно только после обязательной процедуры верификации гарантирующего лица:

защита персональных данных,

правильную идентификацию получателя,

минимизацию рисков злоупотреблений.

Таким образом, новый сервис совмещает удобство и высокие стандарты безопасности.

Когда получение документов через VFS Global станет доступным?

Пилотный запуск проекта стартует уже на следующей неделе. Украинцы, подающие документы на оформление паспорта в дипломатических учреждениях в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать опцию получения документа через центры VFS Global.