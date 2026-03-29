Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 марта 2026, 9:57

Украина среди рисковых рынков: инвесторы закладывают почти 20% премии

Visualcapitalist по оценкам профессора Нью-Йоркского университета Асвата Дамодарана подготовило карту, которая показывает премии за риск акций во всем мире. Эти премии отражают дополнительный доход, требуемый инвесторами для вложения средств в каждой стране, причем более высокие значения сигнализируют о большем воспринятом риске.



► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что показывает карта

Разрыв поражает. В то время как в нескольких стабильных экономиках этот показатель составляет около 4−5%, в странах, сталкивающихся с конфликтами или экономическим коллапсом, этот показатель может превышать 30%, что подчеркивает, насколько различается восприятие риска на мировых рынках.

Самые рискованные страны мира

Для оценки премии за инвестиционный риск Дамодаран рассмотрел кредитный рейтинг каждой страны и то, сколько дополнительных процентов хотят получать инвесторы во время кредитования. Для стран, где государственные облигации недоступны или не торгуются, он базировал свою оценку на разнице в доходности акций двух развивающихся индексов рынков.

Как последний шаг он добавил эту премию за риск страны к своей оценке премии за риск акций на развитом рынке.

Наиболее рискованными странами являются те, которые переживают войну, санкции и экономический коллапс. Беларусь, Ливан, Судан и Венесуэла имеют самые высокие премии за риск акций — по 30,9%. Украина — 19,8%.

Белорусы столкнулись с жесткими политическими репрессиями в ответ на оспариваемое переизбрание Александра Лукашенко в 2020 году. Ливан считается недееспособным государством, поскольку управление и экономика потерпели крах, а на улицах присутствуют вооруженные группы.

С 2023 года в Судане продолжается гражданская война, повлекшая за собой разрушительный гуманитарный кризис. Тем временем Венесуэла имеет долгую историю нестабильности; неэффективное управление нефтяной промышленностью и экономикой привело к хаосу в когда-то преуспевающей стране.

Страны, которые считаются более безопасными для инвестиций

К самым безопасным странам относятся Канада, Германия, Швейцария, Сингапур, Швеция и Нидерланды с премиями за риск на уровне 4,2%. Инвесторы, вероятно, относятся к ним как к взаимозаменяемым.

США имеют несколько более высокую премию на уровне 4,5%, что может отражать недавнюю политическую поляризацию и более высокую волатильность акций. Действительно, лозунг «Продавайте Америку» доминировал в разговорах инвесторов в начале этого года на фоне экономической неопределенности, вопросов независимости Федеральной резервной системы и девальвации доллара.

Тем не менее, это одна из лишь 19 стран, у которых премии за риск ниже 5%.

В Европе показатели отличаются. Южные страны, чьи экономики пострадали от долгового кризиса 2009 года, имеют более высокие премии за риск. Испания и Португалия имеют этот показатель на уровне 5,8%, Италия — 6,7%, а Греция — 7,1%.

Как инвесторы поддерживают более рискованные рынки

Только определенные типы инвесторов готовы производить рискованные ставки.

К примеру, пенсионные фонды, как правило, имеют низкую толерантность к риску, поскольку они используют пенсионные сбережения населения для инвестирования.

Инвестиционные мандаты также могут ограничивать сумму, которую фонд может разделить на развивающиеся рынки или на высокорисковые стратегии.

На практике они могут получить доступ к более рискованным рынкам косвенно через диверсифицированные фонды, где они могут хеджировать свои риски.

Независимо от размера вознаграждения, инвесторы с развивающихся рынков склонны сосредотачиваться на странах, которые демонстрируют признаки стабильности, экономических и бизнес-реформ, а также соответствие долгосрочным глобальным тенденциям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами