Украина среди рисковых рынков: инвесторы закладывают почти 20% премии

Visualcapitalist по оценкам профессора Нью-Йоркского университета Асвата Дамодарана подготовило карту , которая показывает премии за риск акций во всем мире. Эти премии отражают дополнительный доход, требуемый инвесторами для вложения средств в каждой стране, причем более высокие значения сигнализируют о большем воспринятом риске.

Что показывает карта

Разрыв поражает. В то время как в нескольких стабильных экономиках этот показатель составляет около 4−5%, в странах, сталкивающихся с конфликтами или экономическим коллапсом, этот показатель может превышать 30%, что подчеркивает, насколько различается восприятие риска на мировых рынках.

Самые рискованные страны мира

Для оценки премии за инвестиционный риск Дамодаран рассмотрел кредитный рейтинг каждой страны и то, сколько дополнительных процентов хотят получать инвесторы во время кредитования. Для стран, где государственные облигации недоступны или не торгуются, он базировал свою оценку на разнице в доходности акций двух развивающихся индексов рынков.

Как последний шаг он добавил эту премию за риск страны к своей оценке премии за риск акций на развитом рынке.

Наиболее рискованными странами являются те, которые переживают войну, санкции и экономический коллапс. Беларусь, Ливан, Судан и Венесуэла имеют самые высокие премии за риск акций — по 30,9%. Украина — 19,8%.

Белорусы столкнулись с жесткими политическими репрессиями в ответ на оспариваемое переизбрание Александра Лукашенко в 2020 году. Ливан считается недееспособным государством, поскольку управление и экономика потерпели крах, а на улицах присутствуют вооруженные группы.

С 2023 года в Судане продолжается гражданская война, повлекшая за собой разрушительный гуманитарный кризис. Тем временем Венесуэла имеет долгую историю нестабильности; неэффективное управление нефтяной промышленностью и экономикой привело к хаосу в когда-то преуспевающей стране.

Страны, которые считаются более безопасными для инвестиций

К самым безопасным странам относятся Канада, Германия, Швейцария, Сингапур, Швеция и Нидерланды с премиями за риск на уровне 4,2%. Инвесторы, вероятно, относятся к ним как к взаимозаменяемым.

США имеют несколько более высокую премию на уровне 4,5%, что может отражать недавнюю политическую поляризацию и более высокую волатильность акций. Действительно, лозунг «Продавайте Америку» доминировал в разговорах инвесторов в начале этого года на фоне экономической неопределенности, вопросов независимости Федеральной резервной системы и девальвации доллара.

Тем не менее, это одна из лишь 19 стран, у которых премии за риск ниже 5%.

В Европе показатели отличаются. Южные страны, чьи экономики пострадали от долгового кризиса 2009 года, имеют более высокие премии за риск. Испания и Португалия имеют этот показатель на уровне 5,8%, Италия — 6,7%, а Греция — 7,1%.

Как инвесторы поддерживают более рискованные рынки

Только определенные типы инвесторов готовы производить рискованные ставки.

К примеру, пенсионные фонды, как правило, имеют низкую толерантность к риску, поскольку они используют пенсионные сбережения населения для инвестирования.

Инвестиционные мандаты также могут ограничивать сумму, которую фонд может разделить на развивающиеся рынки или на высокорисковые стратегии.

На практике они могут получить доступ к более рискованным рынкам косвенно через диверсифицированные фонды, где они могут хеджировать свои риски.

Независимо от размера вознаграждения, инвесторы с развивающихся рынков склонны сосредотачиваться на странах, которые демонстрируют признаки стабильности, экономических и бизнес-реформ, а также соответствие долгосрочным глобальным тенденциям.