Налог на продажу авто: когда придется платить 5% и 18%

В Украине действуют четкие правила налогообложения сделок по продаже и обмену транспортных средств. Они определены статьей 173 Налогового кодекса Украины и предусматривают разные ставки в зависимости от количества сделок в течение года, сообщает ГНС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Когда нужно платить налог

Если физическое лицо продает или обменивает один легковой автомобиль, мотоцикл или мопед в год, полученный доход не облагается налогом. При отсутствии других доходов, подлежащих декларированию, подавать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах не требуется.

Впрочем, при продаже второго транспортного средства в течение того же года доход уже облагается налогом по ставке 5%. Если же речь идет о третьей и каждой последующей продаже, ставка растет до 18%.

Кроме того, доход от таких операций дополнительно облагается военным сбором в размере 5%.

При этом база налогообложения определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже среднерыночной или оценочной стоимости транспортного средства — по выбору налогоплательщика.

Таким образом, украинцы могут без налоговых последствий продать одно транспортное средство в год, однако каждая последующая операция уже подлежит налогообложению в соответствии с установленными ставками.