В Украине действуют четкие правила налогообложения сделок по продаже и обмену транспортных средств. Они определены статьей 173 Налогового кодекса Украины и предусматривают разные ставки в зависимости от количества сделок в течение года, сообщает ГНС.
Налог на продажу авто: когда придется платить 5% и 18%
Когда нужно платить налог
Если физическое лицо продает или обменивает один легковой автомобиль, мотоцикл или мопед в год, полученный доход не облагается налогом. При отсутствии других доходов, подлежащих декларированию, подавать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах не требуется.
Впрочем, при продаже второго транспортного средства в течение того же года доход уже облагается налогом по ставке 5%. Если же речь идет о третьей и каждой последующей продаже, ставка растет до 18%.
Кроме того, доход от таких операций дополнительно облагается военным сбором в размере 5%.
При этом база налогообложения определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже среднерыночной или оценочной стоимости транспортного средства — по выбору налогоплательщика.
Таким образом, украинцы могут без налоговых последствий продать одно транспортное средство в год, однако каждая последующая операция уже подлежит налогообложению в соответствии с установленными ставками.
