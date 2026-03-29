FinAwards 2026: кто стал банкиром года

Банкиром года по версии премии FinAwards 2026 стал председатель правления ПУМБ Сергей Черненко. Об этом было объявлено во время церемонии награждения лауреатов премии в пятницу, 27 марта. Банкир получает эту премию третий год подряд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сергей Черненко уже 14 лет подряд занимает эту должность; под его руководством ПУМБ стал одним из самых успешных частных банков Украины, входящим в десятку крупнейших банков страны по ключевым показателям.

О премии

FinAwards 2026 — это ежегодная премия, которая проводится уже 9-й год подряд. Учредителями премии являются финансовое издание «Минфин» и Finance.ua.

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех, кто работает в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.