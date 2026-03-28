Гонконг создает золотой хаб для союзников Китая

Гонконг призвал центробанки стран — участниц китайской инициативы «Один пояс — один путь» присоединиться к своей клиринговой системе для проведения операций с золотом, пишет Bloomberg. Город планирует стать альтернативой Лондону в качестве крупного центра торговли драгоценным металлом.

Что известно Инициатива дополняет недавние усилия Пекина по привлечению суверенных государств к размещению золотых резервов в материковом Китае. Это часть более широкой стратегии по расширению международной привлекательности юаня как инвестиционного актива.

В этом году власти запустили публичную кампанию по продвижению специального административного района как центра торговли, финансирования и хранения золота. Тестовый запуск государственной клиринговой системы намечен на текущий год. Гонконг также подписал соглашение о сотрудничестве с Шанхайской золотой биржей и подтвердил планы расширить мощности хранилищ до двух тысяч тонн в течение трех лет.

Участие центробанков может существенно усилить амбиции Гонконга, поскольку те работают с крупными запасами золота в резервах. Впрочем, городу придется столкнуться с серьезной региональной конкуренцией — Сингапур также планирует расширить мощности хранилищ и привлек JPMorgan Chase и UBS Group для повышения ликвидности.