Как исправить неправильные показания электросчетчика: инструкция от YASNO

С 30 марта по 3 апреля для клиентов YASNO длится период передачи показаний электросчетчика. Именно от корректно внесенных показаний зависит сумма в платежке, ведь счет формируется по формуле: объем потребленной электроэнергии x тариф. Впрочем, клиенты иногда ошибаются и вносят неверные показания. Как исправить ошибку и когда это можно сделать, объяснили в YASNO.

Как исправить ошибку

Если вы заметили ошибку в течение официального периода передачи показаний (5 дней), необходимо передать показания повторно.

В таком случае данные исправят в текущем месяце, и счет будет сформирован корректно (в случае если вы внесли данные не меньше предыдущих, которые снимал контроллер).

Если ошибочные показания хотите скорректировать вне официального периода передачи показаний, то учтите, что оператор системы распределения примет обращение, но перерасчет будет произведен только в следующем месяце, поскольку текущий расчетный период уже закрыт.

Что нужно для внесения изменений?

В любой из ситуаций киевлянам необходимо предоставить оператору системы распределения следующие данные:

ФИО;

адрес;

фото счетчика с актуальными показаниями, на котором хорошо виден номер счетчика и показания.

Обращение следует отправить на e-mail ЧАО «ДТЭК Киевские электросети»:

pokaznyky_kem@dtek.com.

«Передача показаний через онлайн-сервис занимает максимум минуту. Выделите это время, внимательно зафиксируйте данные и передавайте их ежемесячно. Так вы всегда будете получать счета за фактически потребленную электроэнергию», — напоминает генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.