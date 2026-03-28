Мир движется к масштабному продовольственному кризису

Мировой агросектор оказался под угрозой из-за дефицита синтетических удобрений, который может существенно повлиять на урожаи и продовольственную безопасность. Об этом предупреждает финансовый аналитик Лукас Эквуамэ.

По его оценкам, около 50% мирового производства продовольствия напрямую зависит от синтетических удобрений. В то же время, накануне посевной кампании в Северном полушарии доступность этих ресурсов резко сократилась.

В частности, около 30% поставок удобрений заблокировано из-за ситуации в стратегическом проливе, еще около 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) недоступны. Дополнительное давление создает ограничения Китая на экспорт, которые могут затронуть еще до 30% глобальных поставок.

Эксперт отмечает критическую зависимость производства удобрений от природного газа. По его словам, большинство синтетических удобрений производится именно из газа, формирующего уязвимую цепь: «нет газа — нет удобрений — нет урожая — нет пищи».

На этом фоне риски для глобального аграрного рынка растут, особенно в условиях пикового спроса на удобрения перед посевной. Это может привести к дальнейшему повышению цен на продукты питания и усилению продовольственной нестабильности в мире.