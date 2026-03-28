В рамках программы «єВідновлення» ВПЛ, выехавших из ТОТ и имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, могут получить жилищный ваучер на сумму 2 млн грн на приобретение собственного жилья. Об этом говорится в сообщении Минразвития общин.
Как использовать жилищный ваучер по программе «Жилье для ВПЛ с ТОТ»: пошаговая инструкция
Как будет работать этот механизм
В ближайшее время откроется возможность бронирования средств по ваучерам. Министерство развития общин и территорий подробно объясняет, как будет работать этот механизм.
Что такое жилищный ваучер
Жилищный ваучер — это документ, подтверждающий гарантию государства профинансировать получение жилья в пределах определенной суммы.
Ваучер формируется автоматически после утверждения решения комиссии о предоставлении помощи и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Важно:
- срок действия ваучера — 5 лет
- жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя отчуждать в течение 5 лет
После утверждения положительного решения комиссии ожидайте формирования ваучера в приложении Дия. В приложении также подается обращение на бронирование средств. Впоследствии такая возможность появится у заявителей, которые подадут заявления самостоятельно через Портал Дия, а также через ЦНАП или нотариуса.
Очередность финансирования определяется по дате и времени предоставления обращения на бронирование.
На что можно использовать ваучер
Ваучер позволяет:
- приобрести квартиру или жилой дом
- инвестировать в строительство жилья
- внести первый взнос по ипотеке
- погасить часть кредита на жилье
Возможно также совместное приобретение жилья несколькими получателями ваучеров — в этом случае рекомендуется бронировать средства одновременно.
Как забронировать и использовать средства
1. Подача заявления. Следует подать обращение о бронировании средств через приложение Дия (или позже через Портал Дия/ЦНАП или нотариуса).
2. Проверка наличия средств. Оператор программы — Укрпочта — проверяет наличие финансирования.
3. Подтверждение бронирования. Если деньги есть, в течение 5 дней поступает сообщение об успешном бронировании. Если финансирование временно отсутствует, заявка попадает в электронную очередь.
4. Оформление сделки. После бронирования средств предоставляется 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у нотариуса. Нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ. В настоящее время средства резервируются.
Если планируете уплатить первый взнос или погасить ипотеку — сначала обратитесь в банк, а затем к нотариусу. Банк должен согласовать кредит и возможность использования ваучера как источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через Укрпочту.
5. Перечисление средств. Укрпочта получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора.
Если в течение 60 дней соглашение не заключено:
- бронирование отменяется
- средства возвращаются в программу
- обращение о финансировании можно подать повторно
Финансирование программы
В государственном бюджете предусмотрено финансирование на сумму около 6,6 млрд. грн. для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц с ВТО.
Также программа будет финансироваться, в частности, частично за счет займа Банка развития Совета Европы — около 80 млн евро (≈ 3,9 млрд грн).
