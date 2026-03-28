Как использовать жилищный ваучер по программе «Жилье для ВПЛ с ТОТ»: пошаговая инструкция

В рамках программы «єВідновлення» ВПЛ, выехавших из ТОТ и имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, могут получить жилищный ваучер на сумму 2 млн грн на приобретение собственного жилья. Об этом говорится в сообщении Минразвития общин.

Как будет работать этот механизм

В ближайшее время откроется возможность бронирования средств по ваучерам. Министерство развития общин и территорий подробно объясняет, как будет работать этот механизм.

Что такое жилищный ваучер

Жилищный ваучер — это документ, подтверждающий гарантию государства профинансировать получение жилья в пределах определенной суммы.

Ваучер формируется автоматически после утверждения решения комиссии о предоставлении помощи и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Важно:

срок действия ваучера — 5 лет

жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя отчуждать в течение 5 лет

После утверждения положительного решения комиссии ожидайте формирования ваучера в приложении Дия. В приложении также подается обращение на бронирование средств. Впоследствии такая возможность появится у заявителей, которые подадут заявления самостоятельно через Портал Дия, а также через ЦНАП или нотариуса.

Очередность финансирования определяется по дате и времени предоставления обращения на бронирование.

На что можно использовать ваучер

Ваучер позволяет:

приобрести квартиру или жилой дом

инвестировать в строительство жилья

внести первый взнос по ипотеке

погасить часть кредита на жилье

Возможно также совместное приобретение жилья несколькими получателями ваучеров — в этом случае рекомендуется бронировать средства одновременно.

Как забронировать и использовать средства

1. Подача заявления. Следует подать обращение о бронировании средств через приложение Дия (или позже через Портал Дия/ЦНАП или нотариуса).

2. Проверка наличия средств. Оператор программы — Укрпочта — проверяет наличие финансирования.

3. Подтверждение бронирования. Если деньги есть, в течение 5 дней поступает сообщение об успешном бронировании. Если финансирование временно отсутствует, заявка попадает в электронную очередь.

4. Оформление сделки. После бронирования средств предоставляется 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у нотариуса. Нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ. В настоящее время средства резервируются.

Если планируете уплатить первый взнос или погасить ипотеку — сначала обратитесь в банк, а затем к нотариусу. Банк должен согласовать кредит и возможность использования ваучера как источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через Укрпочту.

5. Перечисление средств. Укрпочта получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора.

Если в течение 60 дней соглашение не заключено:

бронирование отменяется

средства возвращаются в программу

обращение о финансировании можно подать повторно

Финансирование программы

В государственном бюджете предусмотрено финансирование на сумму около 6,6 млрд. грн. для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц с ВТО.

Также программа будет финансироваться, в частности, частично за счет займа Банка развития Совета Европы — около 80 млн евро (≈ 3,9 млрд грн).