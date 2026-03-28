Польша уменьшит акцизы на топливо до самого низкого уровня в ЕС

Польша снизит налоги на горючее, ограничит цены на заправках и может ввести налог на непредвиденные доходы для энергетических компаний, заявил 26 марта премьер-министр страны.

Борьба с высокими ценами на горючее

Правительства по всей Европе прилагают все усилия, чтобы смягчить влияние войны в Иране на цены на топливо, а такие страны, как Румыния и Венгрия, уже переходят к ограничению цен.

Эти меры снизят доходы бюджета примерно на 1,6 млрд злотых в месяц, заявил министр финансов Анджей Доманский во время внеочередного заседания правительства в четверг днем.

Польша борется с быстрым ростом дефицита бюджета, который, по прогнозам Европейской комиссии, в этом году достигнет наивысшего уровня в Европейском Союзе по отношению к экономическому объему.

Как снизят НДС на топливо

Ранее 26 марта премьер-министр Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что НДС на топливо снизится с 23% до 8%, а акцизный налог будет снижен до минимума в ЕС — 29 грошей на бензин и 28 грошей на дизельное топливо.

Он добавил, что Польша работает над налогом на непредвиденные доходы для нефтяных компаний.

«Еще до пасхальных праздников мы должны увидеть падение цен примерно на 1,2 злотых за литр на все топливо», — сказал Туск.

«Мы хотим, чтобы это снижение оказало реальное влияние на цены, а не чтобы наполнять карманы участвующих в торговле топливом, — добавил он. — На период применения этих скидок НДС и акцизный налог мы введем максимальную розничную цену на топливо».

Туск заявил, что Польша примет меры, если потребуется, чтобы остановить иностранных водителей от использования скидок цен, и изучит систему Словакии, по которой на заправках автомобили с иностранными номерами платят больше, чем местные транспортные средства.

«Мы не будем сомневаться использовать ли такие инструменты, если это необходимо, — сказал он. — Мы будем следить за этим, чтобы увидеть, требуют ли масштабы таких действий».

Налоги и сборы, включая НДС и акцизный сбор, составляют более 40% цен на заправках.