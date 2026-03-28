Польша уменьшит акцизы на топливо до самого низкого уровня в ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2026, 12:33

Польша уменьшит акцизы на топливо до самого низкого уровня в ЕС

Польша снизит налоги на горючее, ограничит цены на заправках и может ввести налог на непредвиденные доходы для энергетических компаний, заявил 26 марта премьер-министр страны.

Польша снизит налоги на горючее, ограничит цены на заправках и может ввести налог на непредвиденные доходы для энергетических компаний, заявил 26 марта премьер-министр страны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Борьба с высокими ценами на горючее

Правительства по всей Европе прилагают все усилия, чтобы смягчить влияние войны в Иране на цены на топливо, а такие страны, как Румыния и Венгрия, уже переходят к ограничению цен.

Эти меры снизят доходы бюджета примерно на 1,6 млрд злотых в месяц, заявил министр финансов Анджей Доманский во время внеочередного заседания правительства в четверг днем.

Польша борется с быстрым ростом дефицита бюджета, который, по прогнозам Европейской комиссии, в этом году достигнет наивысшего уровня в Европейском Союзе по отношению к экономическому объему.

Как снизят НДС на топливо

Ранее 26 марта премьер-министр Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что НДС на топливо снизится с 23% до 8%, а акцизный налог будет снижен до минимума в ЕС — 29 грошей на бензин и 28 грошей на дизельное топливо.

Он добавил, что Польша работает над налогом на непредвиденные доходы для нефтяных компаний.

«Еще до пасхальных праздников мы должны увидеть падение цен примерно на 1,2 злотых за литр на все топливо», — сказал Туск.

«Мы хотим, чтобы это снижение оказало реальное влияние на цены, а не чтобы наполнять карманы участвующих в торговле топливом, — добавил он. — На период применения этих скидок НДС и акцизный налог мы введем максимальную розничную цену на топливо».

Туск заявил, что Польша примет меры, если потребуется, чтобы остановить иностранных водителей от использования скидок цен, и изучит систему Словакии, по которой на заправках автомобили с иностранными номерами платят больше, чем местные транспортные средства.

«Мы не будем сомневаться использовать ли такие инструменты, если это необходимо, — сказал он. — Мы будем следить за этим, чтобы увидеть, требуют ли масштабы таких действий».

Налоги и сборы, включая НДС и акцизный сбор, составляют более 40% цен на заправках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+51
AP1
AP1
28 марта 2026, 12:42
#
Це точно більш дієвий і зрозумілий підхід ніж роздача кешбеків.
+
+8
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 марта 2026, 13:23
#
Опять, убеждаюсь и в уровне самого «минфин» и комментаторов!!!
А «слабо» рассказать о механизме начисления акциза в ЕС и как ставка акциза зависит от количества произведенного топлива?
Что, пробел???
Для справки —
На, почти 95% импортной нефти ПОЛЬША ПРОИЗВОДИТ на своих предприятиях около 200 тысяч тонн топлива в месяц!!!
Давайте, продолжайте дальше «горлопанить» про «кэшбек»…эксперты… мля!!!
+
+38
AP1
AP1
28 марта 2026, 13:43
#
Горлопаните тут тільки ви) А кешбеки від уряду це не більш ніж популізм аби імітувати турботу про населення за рахунок інших платників податків.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 марта 2026, 14:31
#
Как я понял, вы ошуительный специалист в бюджетной «росписи», так давайте конкретно расскажите с какого счета Мин Экономики или Мин Энерго буде выплата и что это за счет и какой его «код» в годовой «росписи».
Давайте, прогорлопаньте свои знания.

Ну и конечно расскажите о механизме начисления акцизов на топливо в ЕС, секторально, в зависимости от обьемов национального производителя.

Ну что, ГОРЛОПАН, сдулся!!! На этом методичка закончилась?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 марта 2026, 14:34
#
ГДЕ ответ, «эксперт»,… мля???
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 марта 2026, 15:06
#
Я задал конкретный вопрос о источниках выплат, начиная от конкретного администратора (министерства) до конкретных средств — акциз, пошлина , НДС. Так за счет каких поступлений и кто будет производить выплаты? Ответ будет?
Понятно, «экспертная» тишина.
Второй вопрос, как происходит начисление акциза для членов ЕС в зависимости от обьемов произведенного топлива?
Ответ будет?
+
+13
kadaad1988
kadaad1988
28 марта 2026, 15:33
#
Да пофик кто и как и где начисляет НДС, вводит налоги и акцизы!!! Нас волнует зеленая помойка, которая поднимает акцизы в Украине!!!
+
+28
AP1
AP1
28 марта 2026, 15:35
#
Я ж тобі відповів, але моє повідомлення видалили. Що ти образився і поскаржився ущербний? В 2022 році ПДВ на паливо знижали до 7%, це можна було б застосовувати й зараз, гроші треба шукати там же де й шукають на кешбеки, схоже там нескінченний ресурс.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 марта 2026, 15:36
#
Согласен!!! Давайте начнем с того почему подняли акцизы.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 марта 2026, 15:52
#
Это«дно» ты разберись в целевой администрации налогов… клоун!!!
+
0
Lololoq
Lololoq
29 марта 2026, 7:45
#
Похоже, что Вы даже отрубание головы у простого человека сможете предоставить как идею которая несёт благо. Далее идёт иконка со смехом со слезами.
+
0
Lololoq
Lololoq
29 марта 2026, 9:16
#
Прошу прощения, не Вам отвечал.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
29 марта 2026, 21:56
#
Зеленая помойка объясняет поднятием акцизов тем, что мы типа идем в ЕС!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами