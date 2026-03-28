«Золотая» гречка: Минэкономики объяснило, почему растут цены и когда ожидать удешевления

Рост цен в розничной торговле обусловлен прежде всего уменьшением объемов производства в прошлом году и сезонным сокращением запасов накануне нового урожая. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий.

Почему дорожает гречка?

Гречка — нишевая культура, обладающая цикличностью. Раз в пять лет есть уменьшение производства из-за различных факторов, в том числе природно-климатических. Цена растет, а затем производство выравнивается и стоимость снижается.

«Рост цен на гречку носит сезонный и циклический характер. Из-за меньшего урожая в прошлом году и ограниченных возможностей импорта запасы на конец маркетингового года ниже. В то же время, физического дефицита нет — продукт на рынке присутствует. Ожидаем, что уже с новым урожаем ситуация стабилизируется, а цены выровняются», — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Согласно прогнозам, в 2026 году аграрии отреагируют на ценовую конъюнктуру увеличением посевных площадей под гречкой на 15−20%. Ожидается, что валовое производство будет близко к уровню внутреннего потребления (ориентировочно 95%), что позволит избежать дефицита на рынке.

Таким образом, текущий рост цен носит временный характер и является частью естественного рыночного цикла. После поступления нового урожая рынок гречки вернется в более сбалансированное состояние.