В Украине в 17 областях стартовала весенняя посевная — засеяно уже 200 тыс. га

Весенняя посевная кампания началась уже в 17 областях в привычные для сезона сроки. В настоящее время уже засеяно около 200 тыс. га. Первыми традиционно приступили хозяйства южных регионов, высевая яровой ячмень, горох и овес. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий.

Сколько планируют засеять

По его словам, в целом весенняя посевная охватит около 16 млн гектаров. Сейчас ее начальный этап не масштабен, что позволяет минимизировать риски даже в случае краткосрочных похолоданий.

«Весенняя посевная кампания началась в привычные сроки и проходит в соответствии с планами аграриев. Начальный этап традиционно охватывает устойчивые к погодным колебаниям культуры, поэтому возможные заморозки не несут критических рисков. По состоянию на сегодняшний день мы не фиксируем форс-мажорных факторов, которые могли бы существенно повлиять на темпы работ», — отметил Высоцкий.

Какие вызовы перед аграриями

Среди ключевых вызовов — существенный рост стоимости горючего, а также удорожание минеральных удобрений на 30−35% под влиянием глобальных рыночных факторов. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на аграриев, однако не ставит под угрозу проведение кампании.

Высоцкий подчеркнул: государство прилагает максимум усилий и координирует ситуацию, чтобы гарантировать наличие горючего и удобрений для посевной.

Дополнительным фактором остается ситуация безопасности, особенно в прифронтовых регионах, дроны постоянно несут угрозу.