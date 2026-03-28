Весенняя посевная кампания началась уже в 17 областях в привычные для сезона сроки. В настоящее время уже засеяно около 200 тыс. га. Первыми традиционно приступили хозяйства южных регионов, высевая яровой ячмень, горох и овес. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий.
В Украине в 17 областях стартовала весенняя посевная — засеяно уже 200 тыс. га
Сколько планируют засеять
По его словам, в целом весенняя посевная охватит около 16 млн гектаров. Сейчас ее начальный этап не масштабен, что позволяет минимизировать риски даже в случае краткосрочных похолоданий.
«Весенняя посевная кампания началась в привычные сроки и проходит в соответствии с планами аграриев. Начальный этап традиционно охватывает устойчивые к погодным колебаниям культуры, поэтому возможные заморозки не несут критических рисков. По состоянию на сегодняшний день мы не фиксируем форс-мажорных факторов, которые могли бы существенно повлиять на темпы работ», — отметил Высоцкий.
Какие вызовы перед аграриями
Среди ключевых вызовов — существенный рост стоимости горючего, а также удорожание минеральных удобрений на 30−35% под влиянием глобальных рыночных факторов. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на аграриев, однако не ставит под угрозу проведение кампании.
Высоцкий подчеркнул: государство прилагает максимум усилий и координирует ситуацию, чтобы гарантировать наличие горючего и удобрений для посевной.
Дополнительным фактором остается ситуация безопасности, особенно в прифронтовых регионах, дроны постоянно несут угрозу.
