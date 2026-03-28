Украинцам начали выплачивать Нацкешбек за январь

27 марта началась выплата кешбека за январь. Средства поступят гражданам, которые накопили более 2 гривен кешбека и выбрали карточки Национального кешбека для выплат в приложении Дия. В общей сложности кешбек за январь поступит на счета более 4,1 млн пользователей программы, сообщает Правительственный портал.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько выплачено кешбека

С начала действия программы граждане купили товаров из «Национального кешбека» на сумму более 67,38 млрд грн. Программа продолжает стабильно работать и охватывает миллионы украинцев, стимулируя их отдавать предпочтение украинским товарам.

Вскоре также начнутся выплаты кешбека за февраль.

Новые правила

С 1 марта «Национальный Кешбек» работает по обновленной дифференцированной модели.

Она предполагает два уровня кешбека. 15% — на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта. Это косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, для ремонта и строительства, животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.

5% — в сегментах, где у украинских производителей уже сильные позиции на рынке. Это сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров), соусы и приправы. Такой подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта.

Узнать, какой процент кешбека начисляется на тот или иной товар, можно на портале Сделано в Украине или с помощью сканера штрихкодов в Дии.

Кешбек на горючее

Также с 20 марта в рамках Национального кешбека действует программа кешбек на горючее. Украинцы могут получать компенсацию стоимости горючего, приобретенного на АЗС, участвующих в программе:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС — от крупных сетей до локальных станций.