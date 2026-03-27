К закрытию межбанка в пятницу, 27 марта, курс доллара снизился на 11 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже, евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 27 марта
|
Закрытие 27 марта
|
Изменения
|
43,88/43,93
|
43,77/43,80
|
11/13
|
50,54/50,58
|
50,48/50,50
|
6/8
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,65−44,15 грн. Евро покупают за 50,37 грн, а продают за 51,00 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,00−44,00, евро — 50,80−51,00 грн.
Источник: Минфин
