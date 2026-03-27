Доллар продемонстрировал рекордный месячный рост за год

Доллар показывает лучшую динамику с июля, ведь обострение конфликта на Ближнем Востоке заставляет инвесторов пересматривать свои подходы к главной мировой резервной валюте. В пятницу, 27 марта, американская валюта зафиксировала сильнейший месячный рост почти через год. Причиной стал спрос на более надежные активы на фоне эскалации конфликта и угасания надежд на его скорейшее завершение.

Фактор войны

Рынки оставались напряженными после очередной нестабильной недели. Хотя президент США Дональд Трамп перенес дедлайн для Ирана на 6 апреля (требуя открыть Ормузский пролив под угрозой уничтожения инфраструктуры), США продолжают наращивать военное присутствие.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает возможность отправки в регион до 10 тысяч дополнительных военных. Это лишь усиливает беспокойство инвесторов о продолжительности войны.

Доллар укрепился благодаря притоку средств в защитные активы и ожиданиям повышения процентной ставки в США в текущем году. Индекс доллара поднялся до уровня 100 и вырос на 2,4% с начала марта — это самый заметный месячный рост с июля 2025 года.

Японская иена ослабла до 160 долларов, что рынок воспринимает как возможный сигнал для валютной интервенции со стороны властей Японии. Ранее курс удерживался около 159,9.

Валютный стратег MUFG Ли Хардман отметил, что рынок фактически проверяет решимость японских властей действовать, ведь курс приближается к потенциальным «триггерным» уровням для вмешательства.

Давление на иену и евро

За месяц иена потеряла 1,3% и оказалась под давлением из-за роста доходности японских облигаций. В то же время, Банк Японии обновил оценки нейтральной ставки, намекнув на возможное ее повышение для борьбы с инфляцией. Из-за зависимости от импорта энергоносителей страна более уязвима к росту цен.

Евро снизилось на 0,1% - до 1,152 доллара, а фунт стерлингов — на 0,2%, до 1,331 доллара, продолжив падение четвертую сессию подряд.

Валютная стратеги Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг считает, что конфликт не завершится в ближайшее время, а доллар будет сохранять доминирование на рынке, пока продолжается геополитическое напряжение.

По ее словам, затягивание войны может повлечь за собой дальнейший рост цен на нефть, что будет поддерживать доллар и одновременно будет давить на валюты стран-импортеров энергии, таких как иена и евро.

Австралийский доллар опускался до минимума за два месяца, но впоследствии отыграл потери и торговался около 0,688 доллара. В общей сложности с начала войны он потерял около 2%.

Инструмент CME FedWatch показывает, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в этом году примерно в 70%. Это резко контрастирует с ожиданиями смягчения политики до начала войны.

Ожидается, что Банк Англии и Европейский центральный банк также пойдут по более жесткой политике. Изменение ожиданий ставок уже привело к падению рынка облигаций и росту доходности до многолетних максимумов.

Доходность американских гособлигаций в пятницу несколько повысилась: двухлетние бумаги — до 3,99%, десятилетние — до 4,43%.

В марте индекс доллара Bloomberg вырос более чем на 2% благодаря спросу на защитные активы и пересмотру ожиданий по политике ФРС после скачка цен на энергоносители.

Это стало неожиданным разворотом для доллара, до начала конфликта дешевевшего четыре месяца подряд. Теперь инвесторы, ранее скептически оценивавшие перспективы валюты, вынуждены пересматривать свои позиции.

В частности, аналитики JPMorgan впервые за год перешли к «бычьему» прогнозу по доллару. На фьючерсном рынке также растет количество ставок на дальнейшее укрепление.

В то же время стратег Standard Chartered Стивен Энгландер отметил, что короткие позиции против доллара в начале 2026 года оказались невыгодными. Он ожидает дальнейшего укрепления валюты и прогнозирует курс около 1,12 доллара за евро до конца года.

Неудачный старт

На старте года такие банки как Goldman Sachs и Deutsche Bank прогнозировали ослабление доллара, ожидая более мягкой политики ФРС.

В 2025 году индекс доллара Bloomberg упал примерно на 8% — это было самое плохое падение с 2017 года. На него давили понижение ставок и торговая политика США.

Впрочем, главный риск сейчас — возможный долгосрочный отток капитала из американских активов из-за войны и ее последствий для экономики.

Deutsche Bank также обращает внимание на риск ослабления роли доллара в мировой торговле нефтью и потенциального роста использования китайского юаня.

В то же время становится все более актуальным вопрос влияния высоких цен на энергоносители на глобальный экономический рост. Если эти риски выйдут на первый план, ожидания снижения ставок ФРС могут вернуться.

Аналитики Goldman Sachs считают, что опасения по поводу экономического роста могут сдержать дальнейшее укрепление доллара, а Morgan Stanley даже прогнозирует его ослабление в случае ухудшения макроэкономических условий.

Прогнозы

Многие финансовые компании воздерживаются от обновления прогнозов из-за неопределенности продолжительности войны.

В TD Securities отмечают, что в условиях повышенных рисков у доллара есть потенциал к укреплению, особенно в случае дальнейшей эскалации.

Впрочем, аналитики не исключают и противоположного сценария: если США и Иран достигнут мирного соглашения, доллар может оказаться под давлением из-за снижения спроса на защитные активы.

Похожее мнение придерживаются и в Manulife Investment Management, где ожидают среднесрочного ослабления доллара и укрепления евро.

Пока же преимущество на стороне «быков»: на фоне сомнений в перемирии доллар и цены на нефть растут, тогда как фондовые рынки демонстрируют спад.

В ходе лондонской сессии в пятницу на рынке опционов преобладали ставки на дальнейшее укрепление доллара в течение следующих 12 месяцев.

Аналитики Bloomberg отмечают, что дефицит энергоносителей поддерживает стабильный спрос на доллары, поскольку для физических сделок нужна эта валюта.

В то же время стратег Brown Brothers Harriman Элиас Хаддад отмечает: нынешняя динамика носит тактический характер, и в долгосрочной перспективе тренд на ослабление доллара может возобновиться.