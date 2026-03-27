Цены на топливо 27 марта: бензин дешевеет, а дизель и автогаз продолжают рост

На 27 марта 2026 года на украинских автозаправочных станциях зафиксировано разнонаправленное изменение стоимости горючего. Пока все марки бензина демонстрируют тенденцию к снижению цены, дизельное горючее и сжиженный газ стабильно дорожают. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».