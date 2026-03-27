Цены на топливо 27 марта: бензин дешевеет, а дизель и автогаз продолжают рост

На 27 марта 2026 года на украинских автозаправочных станциях зафиксировано разнонаправленное изменение стоимости горючего. Пока все марки бензина демонстрируют тенденцию к снижению цены, дизельное горючее и сжиженный газ стабильно дорожают. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Динамика цен на бензин
За последние сутки средняя стоимость бензина в Украине снизилась. Наибольшее падение цены наблюдается в премиальном сегменте:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 53 копейки и теперь стоит в среднем 74,89 грн/л.
- Бензин А-95 снизился в цене на 12 копеек — до уровня 71,73 грн/л.
- Бензин А-92 продемонстрировал минимальное снижение на 4 копейки, остановившись на отметке 66,58 грн/л.
Ситуация с дизелем и автогазом
В отличие от бензина, другие виды горючего продолжают прибавлять в стоимости:
- Дизельное топливо подорожало на 13 копеек, достигнув средней цены 84,67 грн/л.
- Автомобильный газ вырос на 12 копеек и реализуется по цене 45,91 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
