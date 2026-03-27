НБУ установил курсы валют на понедельник: доллар подешевел на 5 копеек, евро — на 12 копеек

Национальный банк установил новые курсы валют на понедельник, 30 марта. Доллар подешевел на 5 копеек, евро подешевел на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 43,84 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в пятницу (43,89 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 50,49 грн, что на 12 копеек меньше, чем в пятницу (50,61 грн).

Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).

