Из 90 миллиардов долларов импорта в 2025 году значительная доля может быть просто выведением капитала — экономист

В Украине наблюдается критическая ситуация с отрицательным торговым балансом, который по итогам прошлого года достиг катастрофических показателей. Сальдо торговли товарами и услугами составляет более $50 млрд, что составляет 25% ВВП страны. Об этом написал экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

Дефицит услуг и аномальный импорт

Экономист обращает внимание, что даже традиционно прибыльная до войны сфера торговли услугами пока демонстрирует отрицательный показатель — минус $4 млрд в год.

Общий объем импорта в 2025 году составил $90 млрд (около 45% ВВП). Хотя часть этих расходов объяснима закупкой оружия и критического оборудования для энергетики, Алексей Кущ предполагает наличие масштабных фиктивных операций.

Механизм выведения капитала

По мнению эксперта, значительная часть в структуре импорта может быть замаскированным выводом капитала за границу. Вывод средств маскируется под закупку иностранных товаров или чаще услуг. Впоследствии импортные контракты в системе валютного контроля банков закрываются из-за фиктивного банкротства контрагента.