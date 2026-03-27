Вероятность краха биткоина упала на 94% — аналитик

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2026, 15:34 Читати українською

Вероятность краха биткоина упала на 94% — аналитик

Рынок цифровых активов проходит этап фундаментальной трансформации, в результате которой эпоха экстремальных ценовых скачков постепенно уходит в прошлое. К такому выводу пришел Адам Ливингстон, аналитик и автор книги «Эпоха биткоина и большой урожай». На основе математических моделей он доказал, что повторение глубокого обвала по сценарию 2022 года в текущих условиях почти невозможно.

Вероятность краха биткоина упала на 94% - аналитик
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Смена рыночного режима

Ливингстон проанализировал статистику за последние 11 лет (более 3 700 дней) и обнаружил, что волатильность первой криптовалюты сокращается по экспоненте.

Ключевые показатели:

  • Снижение амплитуды: если в 2018—2019 гг. средняя 90-дневная волатильность составляла 77,4%, то в 2026 году она опустилась до 47,4%.
  • Ежегодная стабилизация: линейная регрессия подтверждает, что волатильность актива падает в среднем на 2,71 процентного пункта ежегодно.

Используя модель геометрического броуновского движения (GBM), аналитик подсчитал, что риск обвала биткоина на 77% (как это было в 2022 году) сократился в 30 раз по сравнению с циклом пятилетней давности.

«Сейчас шанс на подобный крах составляет всего 0,19%. Перед крахом 2022 этот риск превышал 13,25%», — объясняет эксперт.

Конец эпохи «свеч» на 10%

Количество дней, когда цена биткоина изменялась более чем на 10% в сутки, также резко сократилось. В период 2016—2022 годов такие скачки фиксировались в 3,3% торговых дней, тогда как в 2023—2026 годах этот показатель упал до символических 0,4%.

Почему актив «взрослеет»?

Ливингстон выделяет четыре основных фактора, которые превратили биткоин в инертный макроэкономический инструмент:

  • Институциональный капитал: масштабные притоки через спотовые ETF и корпоративные резервы (MicroStrategy, MARA и т. п.).
  • Глубокая ликвидность: рост плотности биржевых стаканов, что мешает крупным игрокам резко «двигать» цену.
  • Рынок деривативов: рекордный открытый интерес на регулируемой бирже CME.
  • Капитализация: большой рыночный вес делает актив менее чувствительным к единичным манипуляциям.

«Трейдеры, которые все еще ожидают возврата цены до $35 000, ориентируются на волатильность прошлого, которой на современном рынке больше не существует», — резюмировал аналитик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 51 незарегистрированный посетитель.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами