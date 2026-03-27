Вероятность краха биткоина упала на 94% — аналитик

Рынок цифровых активов проходит этап фундаментальной трансформации, в результате которой эпоха экстремальных ценовых скачков постепенно уходит в прошлое. К такому выводу пришел Адам Ливингстон, аналитик и автор книги «Эпоха биткоина и большой урожай». На основе математических моделей он доказал, что повторение глубокого обвала по сценарию 2022 года в текущих условиях почти невозможно.

Смена рыночного режима

Ливингстон проанализировал статистику за последние 11 лет (более 3 700 дней) и обнаружил, что волатильность первой криптовалюты сокращается по экспоненте.

Ключевые показатели:

Снижение амплитуды: если в 2018—2019 гг. средняя 90-дневная волатильность составляла 77,4%, то в 2026 году она опустилась до 47,4%.

Ежегодная стабилизация: линейная регрессия подтверждает, что волатильность актива падает в среднем на 2,71 процентного пункта ежегодно.

Используя модель геометрического броуновского движения (GBM), аналитик подсчитал, что риск обвала биткоина на 77% (как это было в 2022 году) сократился в 30 раз по сравнению с циклом пятилетней давности.

«Сейчас шанс на подобный крах составляет всего 0,19%. Перед крахом 2022 этот риск превышал 13,25%», — объясняет эксперт.

Конец эпохи «свеч» на 10%

Количество дней, когда цена биткоина изменялась более чем на 10% в сутки, также резко сократилось. В период 2016—2022 годов такие скачки фиксировались в 3,3% торговых дней, тогда как в 2023—2026 годах этот показатель упал до символических 0,4%.

Почему актив «взрослеет»?

Ливингстон выделяет четыре основных фактора, которые превратили биткоин в инертный макроэкономический инструмент:

Институциональный капитал: масштабные притоки через спотовые ETF и корпоративные резервы (MicroStrategy, MARA и т. п. ).

). Глубокая ликвидность: рост плотности биржевых стаканов, что мешает крупным игрокам резко «двигать» цену.

Рынок деривативов: рекордный открытый интерес на регулируемой бирже CME.

Капитализация: большой рыночный вес делает актив менее чувствительным к единичным манипуляциям.

«Трейдеры, которые все еще ожидают возврата цены до $35 000, ориентируются на волатильность прошлого, которой на современном рынке больше не существует», — резюмировал аналитик.