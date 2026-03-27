27 марта 2026, 13:34 Читати українською

ВВП Украины сократился на 1,2% по итогам двух месяцев 2026 года — Минэкономики

По оценкам Министерства экономики, за январь-февраль 2026 валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился примерно на 1,2%. Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Причины падения ВВП

Главными факторами негативной динамики явились последствия усиленных атак на энергосистему и аномально холодные погодные условия. Это заставило часть предприятий останавливать производство из-за лимитов потребления электроэнергии.

Больше всего пострадали следующие отрасли:

  • Энергетика и добывающая промышленность;
  • Металлургия;
  • Транспортная логистика.

Точки роста и «осторожный оптимизм»

Несмотря на всеобщее проседание, отдельные сектора экономики демонстрируют устойчивость. В частности, внутренняя торговля в январе выросла на 13%, строительство — на 3%, а перерабатывающая промышленность продолжает адаптироваться к сложным условиям. По данным НБУ, в феврале делу ожидания бизнеса начали улучшаться.

«Мы ожидаем, что положительная динамика восстановится с потеплением и улучшением ситуации в энергосистеме», — отметил Соболев.

Читайте также: Реальный ВВП Украины упал на 1,5%: аналитики назвали причины

Прогнозы на 2026 год

По его словам, бизнес сейчас переживает самый сложный период с 2022 года из-за дефицита кадров, логистических блоков и ограниченного доступа к капиталу. Из-за этих вызовов Минэкономики скорректировало годовой прогноз. Ожидаемый рост ВВП составит около 2% по итогам года. Сначала в госбюджете закладывался показатель 2,4%.

Для поддержки экономики Кабмин фокусируется на пяти направлениях:

  • развитие энергетических мощностей и стимулирование бизнеса к установлению собственного поколения через кредитные программы «Доступные кредиты 5−7−9%»,
  • поддержка внутреннего производства и переработки,
  • развитие рынка труда,
  • страхование военных рисков и упрощение регуляций.

Соболев также добавил, что власти работают над привлечением инвестиций, развитием индустриальных парков и расширением доступа к международному финансированию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
youknow
youknow
27 марта 2026, 13:52
#
Ви брешете, тцк вміють і пахати і працювати вантажниками і ремонтувати авто і торгувати і чинити жкг і продавати і лікувати і перевозити…і багато чого)) це все брехня))
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
27 марта 2026, 14:06
#
Https://forbes.ua/ru/company/stvoriv-stil-yakiy-biznes-zapamyatae-pomer-oleksiy-kavitskiy-golova-e-commerce-napryamu-i-spadkoemets-helen-marlen-group-yakiy-yogo-vnesok-v-fashion-industriyu-26032026−37491

какая жалость сидел под бронью ничего не делал

и помер до 63 лет карма ***
+
0
Bely
Bely
27 марта 2026, 14:08
#
Зростання вже закінчилось. Буде або падіння, або стагнація. З енергетикою все дуже погано, поки в міжсезоння ще більш-менш, тому що немає опалення або сильної спеки. Далі ціни на бензин/дизель нереальні, інфляція буде дуже велика, а зростання доходів — ні. Уряд паршивий та популістичний зі своїми кешбеками та єбачками. Людей працювати немає (або ховаються, або мобілізовані) та дуже багато людей тікають звідси подалі.
+
0
Exba
Exba
27 марта 2026, 14:12
#
Так холодное время года. Законы физики — при охлаждении тело скукоживается
Новости по теме
Все новости
