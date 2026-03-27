По оценкам Министерства экономики, за январь-февраль 2026 валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился примерно на 1,2%. Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр экономики Алексей Соболев.
ВВП Украины сократился на 1,2% по итогам двух месяцев 2026 года — Минэкономики
Причины падения ВВП
Главными факторами негативной динамики явились последствия усиленных атак на энергосистему и аномально холодные погодные условия. Это заставило часть предприятий останавливать производство из-за лимитов потребления электроэнергии.
Больше всего пострадали следующие отрасли:
- Энергетика и добывающая промышленность;
- Металлургия;
- Транспортная логистика.
Точки роста и «осторожный оптимизм»
Несмотря на всеобщее проседание, отдельные сектора экономики демонстрируют устойчивость. В частности, внутренняя торговля в январе выросла на 13%, строительство — на 3%, а перерабатывающая промышленность продолжает адаптироваться к сложным условиям. По данным НБУ, в феврале делу ожидания бизнеса начали улучшаться.
«Мы ожидаем, что положительная динамика восстановится с потеплением и улучшением ситуации в энергосистеме», — отметил Соболев.
Прогнозы на 2026 год
По его словам, бизнес сейчас переживает самый сложный период с 2022 года из-за дефицита кадров, логистических блоков и ограниченного доступа к капиталу. Из-за этих вызовов Минэкономики скорректировало годовой прогноз. Ожидаемый рост ВВП составит около 2% по итогам года. Сначала в госбюджете закладывался показатель 2,4%.
Для поддержки экономики Кабмин фокусируется на пяти направлениях:
- развитие энергетических мощностей и стимулирование бизнеса к установлению собственного поколения через кредитные программы «Доступные кредиты 5−7−9%»,
- поддержка внутреннего производства и переработки,
- развитие рынка труда,
- страхование военных рисков и упрощение регуляций.
Соболев также добавил, что власти работают над привлечением инвестиций, развитием индустриальных парков и расширением доступа к международному финансированию.
