ВВП Украины сократился на 1,2% по итогам двух месяцев 2026 года — Минэкономики

По оценкам Министерства экономики, за январь-февраль 2026 валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился примерно на 1,2%. Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Причины падения ВВП

Главными факторами негативной динамики явились последствия усиленных атак на энергосистему и аномально холодные погодные условия. Это заставило часть предприятий останавливать производство из-за лимитов потребления электроэнергии.

Больше всего пострадали следующие отрасли:

Энергетика и добывающая промышленность;

Металлургия;

Транспортная логистика.

Точки роста и «осторожный оптимизм»

Несмотря на всеобщее проседание, отдельные сектора экономики демонстрируют устойчивость. В частности, внутренняя торговля в январе выросла на 13%, строительство — на 3%, а перерабатывающая промышленность продолжает адаптироваться к сложным условиям. По данным НБУ, в феврале делу ожидания бизнеса начали улучшаться.

«Мы ожидаем, что положительная динамика восстановится с потеплением и улучшением ситуации в энергосистеме», — отметил Соболев.

Прогнозы на 2026 год

По его словам, бизнес сейчас переживает самый сложный период с 2022 года из-за дефицита кадров, логистических блоков и ограниченного доступа к капиталу. Из-за этих вызовов Минэкономики скорректировало годовой прогноз. Ожидаемый рост ВВП составит около 2% по итогам года. Сначала в госбюджете закладывался показатель 2,4%.

Для поддержки экономики Кабмин фокусируется на пяти направлениях:

развитие энергетических мощностей и стимулирование бизнеса к установлению собственного поколения через кредитные программы «Доступные кредиты 5−7−9%»,

поддержка внутреннего производства и переработки,

развитие рынка труда,

страхование военных рисков и упрощение регуляций.

Соболев также добавил, что власти работают над привлечением инвестиций, развитием индустриальных парков и расширением доступа к международному финансированию.