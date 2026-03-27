Bitget лидирует по ликвидности фьючерсов на BTC и ETH в мартовском отчете TokenInsight

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
27 марта 2026, 12:26 Читати українською

Bitget лидирует по ликвидности фьючерсов на BTC и ETH в мартовском отчете TokenInsight

Виктория, Сейшельские острова, 26 марта 2026 г. — Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), заняла первое место по ликвидности фьючерсов на BTC и ETH в отчете TokenInsight Crypto Exchange Liquidity Report за март 2026 года, опередив все исследования и анализы.

Виктория, Сейшельские острова, 26 марта 2026 г. — Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), заняла первое место по ликвидности фьючерсов на BTC и ETH в отчете TokenInsight Crypto Exchange Liquidity Report за март 2026 года, опередив все исследования и анализы.

Рейтинг был опубликован на фоне повышенной волатильности, приводящей к увеличению объемов и частоты сделок на рынке цифровых активов. В таких условиях ликвидность становится не просто метрикой, а фактором, оказывающим непосредственное влияние на результат торговли. Согласно отчету Bitget заняла первое место по совокупной глубине фьючерсного рынка BTC и ETH в диапазонах 0,05% и 0,1%.

По качеству выполнения фьючерсных сделок Bitget продемонстрировала минимальное проскальзывание: 0,014% для ордеров на продажу BTC на сумму $1 млн и 0,025% для аналогичных сделок по ETH. Это подтверждает способность платформы эффективно возделывать большие сделки в реальных рыночных условиях. Кроме того, Bitget показала самый узкий спрэд bid-ask по фьючерсам на BTC среди всех исследуемых бирж.

«Качество ликвидности является критически важным в периоды высокой волатильности, когда выполнение соглашений оказывает непосредственное влияние на результат торговли», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. «В этом отчете важно не только лидерство по глубине, но и стабильность по ключевым фьючерсным парам, где институциональные и активные трейдеры наиболее чувствительны к эффективности выполнения».

Кроме деривативов, Bitget заняла второе место в мире по ликвидности спотового рынка BTC и ETH, включая глубину книги ордеров и показатели проскальзывания для сделок в размере $500 тыс. и $1 млн. TokenInsight также отметил Bitget среди ведущих платформ по фьючерсам на токенизированное золото (X) числа лидеров по глубине рынка и качеству выполнения, что отражает растущий интерес пользователей к активам, связанным как с крипто-, так и с макрорынками.

Результаты отчета указывают на более широкую тенденцию изменения торгового поведения: активность все чаще охватывает как цифровые активы, так и инструменты, связанные с товарными рынками. По мере того, как макроэкономическая волатильность продолжает влиять на распределение капитала, глубина ликвидности в разных классах активов становится ключевым фактором доступа пользователей и институциональных инвесторов к глобальным рынкам через единую торговую инфраструктуру.

Модель UEX от Bitget разработана с учетом этих изменений, сочетая криптовалюты и токенизированные активы в единую торговую среду. Хотя пользователи ищут более эффективные способы работы с рынками, ликвидность и стабильность выполнения остаются ключевыми элементами надежного торгового опыта.

Новости по теме
Все новости
