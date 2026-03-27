Bitget лидирует по ликвидности фьючерсов на BTC и ETH в мартовском отчете TokenInsight

Виктория, Сейшельские острова, 26 марта 2026 г. — Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), заняла первое место по ликвидности фьючерсов на BTC и ETH в отчете TokenInsight Crypto Exchange Liquidity Report за март 2026 года, опередив все исследования и анализы.

Рейтинг был опубликован на фоне повышенной волатильности, приводящей к увеличению объемов и частоты сделок на рынке цифровых активов. В таких условиях ликвидность становится не просто метрикой, а фактором, оказывающим непосредственное влияние на результат торговли. Согласно отчету Bitget заняла первое место по совокупной глубине фьючерсного рынка BTC и ETH в диапазонах 0,05% и 0,1%.

По качеству выполнения фьючерсных сделок Bitget продемонстрировала минимальное проскальзывание: 0,014% для ордеров на продажу BTC на сумму $1 млн и 0,025% для аналогичных сделок по ETH. Это подтверждает способность платформы эффективно возделывать большие сделки в реальных рыночных условиях. Кроме того, Bitget показала самый узкий спрэд bid-ask по фьючерсам на BTC среди всех исследуемых бирж.

«Качество ликвидности является критически важным в периоды высокой волатильности, когда выполнение соглашений оказывает непосредственное влияние на результат торговли», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. «В этом отчете важно не только лидерство по глубине, но и стабильность по ключевым фьючерсным парам, где институциональные и активные трейдеры наиболее чувствительны к эффективности выполнения».

Кроме деривативов, Bitget заняла второе место в мире по ликвидности спотового рынка BTC и ETH, включая глубину книги ордеров и показатели проскальзывания для сделок в размере $500 тыс. и $1 млн. TokenInsight также отметил Bitget среди ведущих платформ по фьючерсам на токенизированное золото (X) числа лидеров по глубине рынка и качеству выполнения, что отражает растущий интерес пользователей к активам, связанным как с крипто-, так и с макрорынками.

Результаты отчета указывают на более широкую тенденцию изменения торгового поведения: активность все чаще охватывает как цифровые активы, так и инструменты, связанные с товарными рынками. По мере того, как макроэкономическая волатильность продолжает влиять на распределение капитала, глубина ликвидности в разных классах активов становится ключевым фактором доступа пользователей и институциональных инвесторов к глобальным рынкам через единую торговую инфраструктуру.

Модель UEX от Bitget разработана с учетом этих изменений, сочетая криптовалюты и токенизированные активы в единую торговую среду. Хотя пользователи ищут более эффективные способы работы с рынками, ликвидность и стабильность выполнения остаются ключевыми элементами надежного торгового опыта.