27 марта 2026, 14:01 Читати українською

В апреле пенсионеры и получатели социальных пособий получат однократно 1500 гривен: Пенсионный фонд рассказал, кому дадут деньги

Кабинет Министров Украины принял постановление № 341, которое предусматривает предоставление дополнительной адресной поддержки уязвимым категориям населения. В апреле 2026 года граждане, имеющие на это право, получат единовременную выплату в размере 1500 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Кто имеет право на выплату?

Право на получение доплаты имеют лица, которым/на которых по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

При условии, что размер пенсий (с учетом надбавок, доплат, повышений) не превышает 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность), доплата будет предоставлена, в частности, получателям:

  • страховых пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца;
  • страховых пенсий за выслугу лет, специальных пенсий (госслужащим, должностным лицам местного самоуправления, народным депутатам, ученым, военнослужащим) при условии, что такие пенсионеры имеют право на назначение пенсии по возрасту в солидарной системе;
  • пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца, назначенных военнослужащим, госслужащим, должностным лицам местного самоуправления, народным депутатам, научным работникам, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, а также социальных пенсий.

В то же время, лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) таких лиц, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС доплата предоставляется независимо от размера пенсии.

Также доплата предусмотрена для получателей государственных пособий, получающих:

— помощь на проживание внутри перемещенным лицам;
— государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
— базовую социальную помощь;
— государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
— помощь по уходу, в том числе лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью вследствие психического расстройства;
— временную государственную помощь лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию;
— денежное довольствие родителей-воспитателей и приемных родителей;
— помощь на детей:

  • одиноким матерям;
  • опекунам;
  • семьям с тяжелобольными детьми;
  • многодетным семьям;
  • родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка;
  • лишенных родительской опеки.

Выплата денежной доплаты будет производиться в апреле автоматически без необходимости дополнительного обращения.

В Пенсионном фонде подчеркнули, если лицо одновременно имеет право на получение единовременной денежной доплаты по нескольким основаниям, выплата производится по одному из оснований.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
