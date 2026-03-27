Украинские дроны парализовали 40% нефтяных экспортных мощностей россии — Reuters

Новая волна украинских дроновых атак нанесла сокрушительный удар по ключевой экспортной инфраструктуре рф в Балтийском море. В результате поражения портов Приморск и Усть-Луга россия лишилась доступа к значительной части своих логистических маршрутов. В сочетании с геополитическим кризисом на Ближнем Востоке это подталкивает мировые цены на нефть к новым максимумам. Об этом сообщает портал Oilprice.com со ссылкой на данные Reuters и Interfax.

Логистический коллапс: что именно пострадало

По подсчетам Reuters, в настоящее время выведены из строя около 40 % всех нефтяных экспортных мощностей россии. Эта цифра учитывает остановку работы портов, повреждения трубопроводов и перебои в работе танкерного флота. Главный удар пришелся на два критически важных балтийских узла:

Приморск: ежедневно перерабатывал более 1 миллиона баррелей сырой нефти марки Urals.

Усть-Луга: в прошлом году обеспечила экспорт около 33 миллионов тонн нефтепродуктов.

Потеря обоих портов приводит к мгновенному логистическому коллапсу, который невозможно устранить быстро. Генеральный директор российского государственного оператора нефтепроводов «Транснефть» Николай Токарев признал, что оперативно перенаправить такие гигантские объемы сырья крайне сложно из-за масштабов проблемы. По сути, для россии это прежде всего логистический паралич, который уже трансформируется в проблему глобального предложения.

Почему Чёрное море не спасёт

В настоящее время москва лихорадочно пытается изменить маршруты поставок, перенаправляя потоки нефти по внутренним путям или в черноморские порты. Однако эти альтернативы имеют серьезные недостатки:

Пропускная способность резервной инфраструктуры (железных дорог и других трубопроводов) строго ограничена.

Черное море больше не является безопасной гаванью из-за эскалации атак на российские танкеры в последние недели.

В результате рф вынуждена бороться с кризисом сразу на нескольких фронтах: коллапс мощностей в Балтийском море, растущие военные риски в Чёрном море и постоянные сложности из-за западных санкций. Даже если объемы добычи нефти внутри страны сохранятся, процесс ее доставки от скважины до покупателя становится значительно дороже, сложнее и непредсказуемее.

Глобальный контекст: цена на нефть превысила отметку в 106 долларов

Удары Украины по Прибалтике совпали по времени с самым масштабным энергетическим шоком десятилетия. Война на Ближнем Востоке, фактическая блокировка Ираном Ормузского пролива и последующие перебои в добыче нефти и производстве сжиженного газа (СПГ) уже разогрели рынок до максимума. Вывод из игры 40% российского экспорта стал дополнительным катализатором для и без того заоблачных цен.

Почему это важно

Успешные удары по Балтике свидетельствуют о переходе Украины к стратегии экономического удушения россии. Балтийские порты были главной артерией, через которую Кремль финансировал войну, продавая нефть в обход санкций. Вывод из строя 40% экспортных мощностей наносит прямой удар по российскому бюджету, поскольку перенаправление таких объемов в реальном времени физически невозможно. В то же время для глобального рынка это означает закрепление жесткого дефицита: синхронная остановка поставок через Ормузский пролив и балтийские порты рф гарантирует, что период сверхвысоких цен на энергоносители продлится, что еще больше усилит глобальное инфляционное давление.