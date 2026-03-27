Украинские дроны парализовали 40% нефтяных экспортных мощностей россии — Reuters

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2026, 15:02

Украинские дроны парализовали 40% нефтяных экспортных мощностей россии — Reuters

Новая волна украинских дроновых атак нанесла сокрушительный удар по ключевой экспортной инфраструктуре рф в Балтийском море. В результате поражения портов Приморск и Усть-Луга россия лишилась доступа к значительной части своих логистических маршрутов. В сочетании с геополитическим кризисом на Ближнем Востоке это подталкивает мировые цены на нефть к новым максимумам. Об этом сообщает портал Oilprice.com со ссылкой на данные Reuters и Interfax.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Логистический коллапс: что именно пострадало

По подсчетам Reuters, в настоящее время выведены из строя около 40 % всех нефтяных экспортных мощностей россии. Эта цифра учитывает остановку работы портов, повреждения трубопроводов и перебои в работе танкерного флота. Главный удар пришелся на два критически важных балтийских узла:

  • Приморск: ежедневно перерабатывал более 1 миллиона баррелей сырой нефти марки Urals.
  • Усть-Луга: в прошлом году обеспечила экспорт около 33 миллионов тонн нефтепродуктов.

Потеря обоих портов приводит к мгновенному логистическому коллапсу, который невозможно устранить быстро. Генеральный директор российского государственного оператора нефтепроводов «Транснефть» Николай Токарев признал, что оперативно перенаправить такие гигантские объемы сырья крайне сложно из-за масштабов проблемы. По сути, для россии это прежде всего логистический паралич, который уже трансформируется в проблему глобального предложения.

Почему Чёрное море не спасёт

В настоящее время москва лихорадочно пытается изменить маршруты поставок, перенаправляя потоки нефти по внутренним путям или в черноморские порты. Однако эти альтернативы имеют серьезные недостатки:

  • Пропускная способность резервной инфраструктуры (железных дорог и других трубопроводов) строго ограничена.
  • Черное море больше не является безопасной гаванью из-за эскалации атак на российские танкеры в последние недели.

В результате рф вынуждена бороться с кризисом сразу на нескольких фронтах: коллапс мощностей в Балтийском море, растущие военные риски в Чёрном море и постоянные сложности из-за западных санкций. Даже если объемы добычи нефти внутри страны сохранятся, процесс ее доставки от скважины до покупателя становится значительно дороже, сложнее и непредсказуемее.

Глобальный контекст: цена на нефть превысила отметку в 106 долларов

Удары Украины по Прибалтике совпали по времени с самым масштабным энергетическим шоком десятилетия. Война на Ближнем Востоке, фактическая блокировка Ираном Ормузского пролива и последующие перебои в добыче нефти и производстве сжиженного газа (СПГ) уже разогрели рынок до максимума. Вывод из игры 40% российского экспорта стал дополнительным катализатором для и без того заоблачных цен.

Почему это важно

Успешные удары по Балтике свидетельствуют о переходе Украины к стратегии экономического удушения россии. Балтийские порты были главной артерией, через которую Кремль финансировал войну, продавая нефть в обход санкций. Вывод из строя 40% экспортных мощностей наносит прямой удар по российскому бюджету, поскольку перенаправление таких объемов в реальном времени физически невозможно. В то же время для глобального рынка это означает закрепление жесткого дефицита: синхронная остановка поставок через Ормузский пролив и балтийские порты рф гарантирует, что период сверхвысоких цен на энергоносители продлится, что еще больше усилит глобальное инфляционное давление.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами