Украина рискует остаться без средств на ведение войны уже через два месяца — Bloomberg

Украина может исчерпать финансовые ресурсы для защиты от российской агрессии уже через два месяца. Совпадение сразу нескольких кризисных факторов — от венгерского вето на макрофинансовую помощь ЕС до политических споров вокруг налогов для МВФ — ставит под угрозу выплату зарплат военным и функционирование государства. Об этом сообщает Bloomberg.

Блокировка помощи и венгерский шантаж

По оценкам как украинских, так и иностранных чиновников, текущих средств Киеву хватит лишь до июня. Ситуация резко обострилась после того, как Соединенные Штаты фактически прекратили прямую финансовую поддержку после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, возложив финансовое бремя войны на плечи Европы.

Евросоюз должен был начать выплаты из нового кредитного пакета на 90 млрд евро (согласованного ещё в декабре на 2026−2027 годы) уже в следующем месяце. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение средств. Он требует от Киева возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден в результате российских ударов.

Судьба этих европейских миллиардов будет оставаться неопределенной как минимум до парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Орбан построил свою предвыборную кампанию на жесткой антиукраинской риторике и сталкивается с самым серьезным вызовом за 16 лет у власти. Однако даже в случае его поражения вето может поддержать премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Президент Владимир Зеленский назвал действия Венгрии откровенным шантажом и предупредил, что дефицит средств напрямую ударит по производству дронов и закупке систем ПВО.

Проблемы с МВФ и оружием от НАТО

Внешнее давление усугубляется внутренними политическими проблемами в Украине. Киев пытается выполнить условия новой кредитной программы МВФ на сумму 8,1 млрд долларов, одобренной в прошлом месяце. После получения первого транша в размере $1,5 млрд процесс застопорился: украинский парламент до сих пор не принял необходимые налоговые изменения из-за политического противостояния между законодателями и Офисом Президента. Хотя время на реформы есть до июньского пересмотра программы, миссия МВФ уже выражает сомнения относительно способности Верховной Рады принять эти непопулярные решения.

Параллельно возникают проблемы и с военной помощью. Программа закупок американского оружия (PURL) через НАТО пробуксовывает из-за усталости ряда стран-союзниц. По словам посла Украины в НАТО Алены Гетьманчук, основное финансовое бремя несет лишь небольшая группа государств, и постоянно просить их о дополнительных взносах становится всё труднее. Только на этот год Киеву нужно $15 млрд исключительно для закупки оружия в США.

Угроза «печатного станка»

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный предупредил, что в худшем случае (если международные средства не поступят) НБУ придется возобновить прямое кредитование Министерства финансов — то есть запустить необеспеченную эмиссию гривны. Эти деньги пойдут на выплату зарплат военным, работникам государственного сектора и финансирование базовых услуг.

Председатель парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев высказался ещё более категорично, заявив, что без решения проблемы финансирования Украина может столкнуться с «финансовой трагедией» уже в апреле. Общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год оценивается финансовыми властями в 52 млрд долларов.