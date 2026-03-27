Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2026, 13:05 Читати українською

Украина рискует остаться без средств на ведение войны уже через два месяца — Bloomberg

Украина может исчерпать финансовые ресурсы для защиты от российской агрессии уже через два месяца. Совпадение сразу нескольких кризисных факторов — от венгерского вето на макрофинансовую помощь ЕС до политических споров вокруг налогов для МВФ — ставит под угрозу выплату зарплат военным и функционирование государства. Об этом сообщает Bloomberg.

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Блокировка помощи и венгерский шантаж

По оценкам как украинских, так и иностранных чиновников, текущих средств Киеву хватит лишь до июня. Ситуация резко обострилась после того, как Соединенные Штаты фактически прекратили прямую финансовую поддержку после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, возложив финансовое бремя войны на плечи Европы.

Евросоюз должен был начать выплаты из нового кредитного пакета на 90 млрд евро (согласованного ещё в декабре на 2026−2027 годы) уже в следующем месяце. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение средств. Он требует от Киева возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден в результате российских ударов.

Судьба этих европейских миллиардов будет оставаться неопределенной как минимум до парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Орбан построил свою предвыборную кампанию на жесткой антиукраинской риторике и сталкивается с самым серьезным вызовом за 16 лет у власти. Однако даже в случае его поражения вето может поддержать премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Президент Владимир Зеленский назвал действия Венгрии откровенным шантажом и предупредил, что дефицит средств напрямую ударит по производству дронов и закупке систем ПВО.

Проблемы с МВФ и оружием от НАТО

Внешнее давление усугубляется внутренними политическими проблемами в Украине. Киев пытается выполнить условия новой кредитной программы МВФ на сумму 8,1 млрд долларов, одобренной в прошлом месяце. После получения первого транша в размере $1,5 млрд процесс застопорился: украинский парламент до сих пор не принял необходимые налоговые изменения из-за политического противостояния между законодателями и Офисом Президента. Хотя время на реформы есть до июньского пересмотра программы, миссия МВФ уже выражает сомнения относительно способности Верховной Рады принять эти непопулярные решения.

Параллельно возникают проблемы и с военной помощью. Программа закупок американского оружия (PURL) через НАТО пробуксовывает из-за усталости ряда стран-союзниц. По словам посла Украины в НАТО Алены Гетьманчук, основное финансовое бремя несет лишь небольшая группа государств, и постоянно просить их о дополнительных взносах становится всё труднее. Только на этот год Киеву нужно $15 млрд исключительно для закупки оружия в США.

Угроза «печатного станка»

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный предупредил, что в худшем случае (если международные средства не поступят) НБУ придется возобновить прямое кредитование Министерства финансов — то есть запустить необеспеченную эмиссию гривны. Эти деньги пойдут на выплату зарплат военным, работникам государственного сектора и финансирование базовых услуг.

Председатель парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев высказался ещё более категорично, заявив, что без решения проблемы финансирования Украина может столкнуться с «финансовой трагедией» уже в апреле. Общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год оценивается финансовыми властями в 52 млрд долларов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии - 11

+
+45
korvin29
korvin29
27 марта 2026, 13:25
#
Тут нужно выстраивать логическую цепочку:
1. Без денег руководство Украины не сможет вести войну.
2. Как следствие война закончится.
3. Тогда возникает вероятность войны россии со странами ЕС (Латвия, Литва, Эстония), какие еще страны на стороне россии присоединятся тут большой вопрос…
4. ЕС не хочет войны с россией
5. Деньги ЕС даст, просто немного позже, после выборов в Венгрии

Тут нужно понимать, если Украина падет, то ЕС придется воевать с россией, с беларусью, с ....., а они этого не хотят, им нужна вялотекущая война в Украине.
+
0
Gazzbut
Gazzbut
27 марта 2026, 13:36
#
Якобі без пдв для фопов ничего не дадут
+
+39
guitar
guitar
27 марта 2026, 13:41
#
«Тут нужно понимать, если Украина падет, то ЕС придется воевать с россией, с беларусью»
и кто-то ж верит в такой телемарафонский бред
+
+45
Перший Потужний
Перший Потужний
27 марта 2026, 13:42
#
Дуже зручна «логіка», попахує провладною))

Одне тільки маленьке питання, а з чого ти взагалі взяв, що кацапстан полізе на весь європейський блок?)))

Ти взагалі хоч трохи розумієш, що там кілька ядерних держав? І що Китай не стоїть за спиною пукіна з готовністю воювати разом проти всіх, Китай просто дивиться що можна в ослабленого мордору купити за даром і все.

А пукін не буде лізти на ЄС)) Це казка нашої провладної пропаганди))

Давай трохи простіше, для твого усвідомлення, звідки в оркостану ресурси на війну з цілим блоком ЄС, котрий оснащений буде в сотні разів краще за Україну, де контрактна армія, літаки, ракети, дрони, сучасна передова зброя в солдат, якщо оркостан на 4 роки застряг в Україні, де українці воювали спочатку ледве не палками проти танків, а тепер обмежено нам видають зброю, при чому застарілі речі, а не передові технології штатів чи ЄС, ну якось не логічно виходить, застрягти на 4 роки в країні котра де факто слабша набагато у військовому потенціалі і менше за кількістю людей номінально в 3 рази, але при цьому хотіти лізти на блок країн ЄС, де техніки, ракет і армії в рази більше і краще ніж в Україні))
+
+15
korvin29
korvin29
27 марта 2026, 13:49
#
А там и не нужно со всем блоком ЕС воевать, зайти и занять пару районов и городов в странах Балтии и все).).). И не забываем, что ценность жизни в странах ЕС намного выше, чем в кацапстане, поэтому ЕС не захочет воевать, точнее там только поляки могут противостоять россии, остальные держат армии скорее для галочки и парадов, включая Великобританию и Францию.
+
+15
Gazzbut
Gazzbut
27 марта 2026, 13:57
#
Балтику могут и отдать, зачем она им, поєтому єти страні больше всего и не хотят договорняка
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
27 марта 2026, 14:50
#

korvin29
«зайти и занять пару районов и городов в странах Балтии и все»

Gazzbut
«Балтику могут и отдать…»

путину вполне хватит Украины + Эстонии, Латвии и Литвы.
Но если korvin29 надеется, что рашисты откроют границы с Европой
после захвата Украины и он свалит в ЕС — значит сильно ошибается.
+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
27 марта 2026, 13:45
#
Давай ще простіше, ти п`ятикласник і лізеш битися з третєкласником, неочікувано третєкласник дає тобі здачу і ви дуже довго вовтузитеся без твоєї тотальної домінації, хоча здавалося б, ти старше, більше, сильніше, але чомусь в тебе не виходить його відлупити, але в процесі бійки з трєтєкласником ти будеш думати про те, щоб піти потім побитися з студентом третього курсу, котрий 5 років займався боксом?))

Типу, це для тебе буде самогубство в квадраті)

Тому ці всі пісні про «от кацапстан піде на Європу», не піде, може і хотів би, але ресурсів таких немає і не буде, не той рівень просто, це гарна страшилка для ЄС, котрі виділили вже 1,5 млрд євро на озброєння і оборону ЄС (самих себе), але реалії такі, що ну пукін з таким же успіхом може почати воювати не з ЄС, а з Китаєм або штатами, результат буде однаковий.

Про війну з ЄС можна було б говорити, якби пукін захопив всю Україну за рік-два, а не чотири роки поступово вони просуваються з великими втратами, при тому що ми навіть не ядерна держава, нас втричі менше з самого початку, і зброю ми не собі робили ці роки, а нам видавали партнери переважно, різницю розумієш чи ні?)
+
+15
morro1980
morro1980
27 марта 2026, 13:26
#
А куди квітень загубився? Було ж початок квітня для «Україна без грошей», потім кінець. А тепер вже червень… Отак чекаєш на колапс економіки, риєш помиральну яму, а потім — суцільне розчарування…
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 марта 2026, 13:50
#
И опять, автор страшилки —
Volodymyr Verbianyi - Работал в: Concorde Capital
+
0
BatonUA
BatonUA
27 марта 2026, 14:40
#
Цей самий НБУ, який каже, що можливо буде змушений друкувати гривню, зараз активно зливає ЗВР
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает AllexL и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами