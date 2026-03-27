Украина может исчерпать финансовые ресурсы для защиты от российской агрессии уже через два месяца. Совпадение сразу нескольких кризисных факторов — от венгерского вето на макрофинансовую помощь ЕС до политических споров вокруг налогов для МВФ — ставит под угрозу выплату зарплат военным и функционирование государства. Об этом сообщает Bloomberg.
Украина рискует остаться без средств на ведение войны уже через два месяца — Bloomberg
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Блокировка помощи и венгерский шантаж
По оценкам как украинских, так и иностранных чиновников, текущих средств Киеву хватит лишь до июня. Ситуация резко обострилась после того, как Соединенные Штаты фактически прекратили прямую финансовую поддержку после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, возложив финансовое бремя войны на плечи Европы.
Евросоюз должен был начать выплаты из нового кредитного пакета на 90 млрд евро (согласованного ещё в декабре на 2026−2027 годы) уже в следующем месяце. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение средств. Он требует от Киева возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден в результате российских ударов.
Судьба этих европейских миллиардов будет оставаться неопределенной как минимум до парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Орбан построил свою предвыборную кампанию на жесткой антиукраинской риторике и сталкивается с самым серьезным вызовом за 16 лет у власти. Однако даже в случае его поражения вето может поддержать премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Президент Владимир Зеленский назвал действия Венгрии откровенным шантажом и предупредил, что дефицит средств напрямую ударит по производству дронов и закупке систем ПВО.
Проблемы с МВФ и оружием от НАТО
Внешнее давление усугубляется внутренними политическими проблемами в Украине. Киев пытается выполнить условия новой кредитной программы МВФ на сумму 8,1 млрд долларов, одобренной в прошлом месяце. После получения первого транша в размере $1,5 млрд процесс застопорился: украинский парламент до сих пор не принял необходимые налоговые изменения из-за политического противостояния между законодателями и Офисом Президента. Хотя время на реформы есть до июньского пересмотра программы, миссия МВФ уже выражает сомнения относительно способности Верховной Рады принять эти непопулярные решения.
Параллельно возникают проблемы и с военной помощью. Программа закупок американского оружия (PURL) через НАТО пробуксовывает из-за усталости ряда стран-союзниц. По словам посла Украины в НАТО Алены Гетьманчук, основное финансовое бремя несет лишь небольшая группа государств, и постоянно просить их о дополнительных взносах становится всё труднее. Только на этот год Киеву нужно $15 млрд исключительно для закупки оружия в США.
Угроза «печатного станка»
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный предупредил, что в худшем случае (если международные средства не поступят) НБУ придется возобновить прямое кредитование Министерства финансов — то есть запустить необеспеченную эмиссию гривны. Эти деньги пойдут на выплату зарплат военным, работникам государственного сектора и финансирование базовых услуг.
Председатель парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев высказался ещё более категорично, заявив, что без решения проблемы финансирования Украина может столкнуться с «финансовой трагедией» уже в апреле. Общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год оценивается финансовыми властями в 52 млрд долларов.
Комментарии - 11
1. Без денег руководство Украины не сможет вести войну.
2. Как следствие война закончится.
3. Тогда возникает вероятность войны россии со странами ЕС (Латвия, Литва, Эстония), какие еще страны на стороне россии присоединятся тут большой вопрос…
4. ЕС не хочет войны с россией
5. Деньги ЕС даст, просто немного позже, после выборов в Венгрии
Тут нужно понимать, если Украина падет, то ЕС придется воевать с россией, с беларусью, с ....., а они этого не хотят, им нужна вялотекущая война в Украине.
и кто-то ж верит в такой телемарафонский бред
Одне тільки маленьке питання, а з чого ти взагалі взяв, що кацапстан полізе на весь європейський блок?)))
Ти взагалі хоч трохи розумієш, що там кілька ядерних держав? І що Китай не стоїть за спиною пукіна з готовністю воювати разом проти всіх, Китай просто дивиться що можна в ослабленого мордору купити за даром і все.
А пукін не буде лізти на ЄС)) Це казка нашої провладної пропаганди))
Давай трохи простіше, для твого усвідомлення, звідки в оркостану ресурси на війну з цілим блоком ЄС, котрий оснащений буде в сотні разів краще за Україну, де контрактна армія, літаки, ракети, дрони, сучасна передова зброя в солдат, якщо оркостан на 4 роки застряг в Україні, де українці воювали спочатку ледве не палками проти танків, а тепер обмежено нам видають зброю, при чому застарілі речі, а не передові технології штатів чи ЄС, ну якось не логічно виходить, застрягти на 4 роки в країні котра де факто слабша набагато у військовому потенціалі і менше за кількістю людей номінально в 3 рази, але при цьому хотіти лізти на блок країн ЄС, де техніки, ракет і армії в рази більше і краще ніж в Україні))
korvin29
«зайти и занять пару районов и городов в странах Балтии и все»
Gazzbut
«Балтику могут и отдать…»
путину вполне хватит Украины + Эстонии, Латвии и Литвы.
Но если korvin29 надеется, что рашисты откроют границы с Европой
после захвата Украины и он свалит в ЕС — значит сильно ошибается.
Типу, це для тебе буде самогубство в квадраті)
Тому ці всі пісні про «от кацапстан піде на Європу», не піде, може і хотів би, але ресурсів таких немає і не буде, не той рівень просто, це гарна страшилка для ЄС, котрі виділили вже 1,5 млрд євро на озброєння і оборону ЄС (самих себе), але реалії такі, що ну пукін з таким же успіхом може почати воювати не з ЄС, а з Китаєм або штатами, результат буде однаковий.
Про війну з ЄС можна було б говорити, якби пукін захопив всю Україну за рік-два, а не чотири роки поступово вони просуваються з великими втратами, при тому що ми навіть не ядерна держава, нас втричі менше з самого початку, і зброю ми не собі робили ці роки, а нам видавали партнери переважно, різницю розумієш чи ні?)
Volodymyr Verbianyi - Работал в: Concorde Capital