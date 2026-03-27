Токен TAO подорожал на 140% за 6 недель, Дэвид Сакс покидает должность «криптоцаря» Белого дома: что нового

Ралли на рынке ИИ-криптовалют: токен TAO подорожал на 140% за 6 недель

Проект Bittensor (TAO) продемонстрировал одну из самых сильных динамик в сегменте искусственного интеллекта в начале 2026 года. Начиная с середины февраля, актив вырос более чем на 140%. Благодаря этому капитализация проекта превысила $3,5 млрд, что позволило ему закрепиться в топ-30 крупнейших криптовалют мира.

Аналитики платформы Santiment связывают такой успех с глобальным перетоком капитала в сектор децентрализованного машинного обучения. Ключевые факторы роста:

Рекордная активность в соцсетях: количество упоминаний Bittensor в X (Twitter), Reddit и Telegram достигло второго по величине уровня в истории проекта.

Отсутствие перегрева: соотношение положительных и отрицательных комментариев (1,5 к 1) свидетельствует о том, что рынок еще не охвачен эйфорией. Это, по мнению экспертов, создает фундамент для дальнейшего роста без резких коррекций.

Bittensor позиционируется как децентрализованный маркетплейс машинного интеллекта, где ИИ модели конкурируют за вознаграждение в токенах TAO.

Проект работает через систему специализированных субсетей (для тренировки речевых моделей, вычислений или прогнозов). Каждая сеть автономна, но экономически связана с токеном TAO.

В отличие от закрытых централизованных моделей (например ChatGPT), Bittensor создает прозрачную среду, где вознаграждение получают только самые эффективные алгоритмы.

Благодаря сочетанию блокчейн-технологий и ИИ, Bittensor становится ключевым игроком в новом цикле крипторинка, привлекая разработчиков, которые ищут альтернативу крупным тех-корпорациям.

К моменту написания новости актив торгуется на уровне $330.

Дэвид Сакс покидает должность «криптоцаря» Белого дома

Предприниматель Дэвид Сакс завершил свой 130-дневный срок в должности специального советника Дональда Трампа по вопросам ИИ и цифровых активов. Однако он не покидает администрацию: Сакс переходит на должность сопредседателя вновь Президентского совета по науке и технологиям (PCAST), сообщает Bloomberg.

По словам Сакса, новая должность позволит ему консультировать президента не только по искусственному интеллекту и криптовалюту, но и по всему спектру критических технологических тем. Сопредседателем совета вместе с ним стал старший советник Майкл Крациос.

Трамп утвердил первый состав PCAST, в который вошли настоящие титаны индустрии. Среди 13 членов совета:

Дженсен Хуанг (Nvidia);

Марк Цукерберг (Meta);

Лиза Су (AMD);

Ларри Эллисон (Oracle);

Майкл Делл (Dell Technologies);

Марк Андриссен (Andreessen Horowitz).

Интересно, что единственным прямым представителем криптоиндустрии в этом элитном клубе стал Фред Эрсам — соучредитель биржи Coinbase и фонда Paradigm.

Одной из первых задач совета Сакс назвал преодоление регуляторного хаоса в сфере ИИ. В настоящее время 50 штатов имеют собственные, часто противоречивые правила, сдерживающие инновации.

«Мы стремимся создать единый федеральный стандарт. Президент призвал к унификации правил, чтобы инноваторам не приходилось подстраиваться под лоскутный режим регулирования», — объяснил Сакс.

Переход Сакса в PCAST свидетельствует о намерении администрации Трампа интегрировать ИИ и цифровые активы в общую стратегию национальной безопасности и экономического доминирования США.

Майнер MARA продал биткоины на $1,1 млрд для погашения долгов

Один из лидеров криптодобывающей индустрии, компания MARA Holdings (бывшая Marathon Digital), осуществила масштабную распродажу своих активов. В период с 4 по 25 марта 2026 года майнер реализовал 15133 BTC, получив примерно $1,1 млрд. Вырученные средства будут направлены на выкуп собственных облигаций компании.

Согласно официальному прессрелизу, MARA заключила частные соглашения с держателями конвертируемых старших ценных бумаг со сроками погашения в 2030 и 2031 годах. Цель — сокращение задолженности и предотвращение будущего размывания капитала (из-за потенциальной конвертации облигаций в акции).

Благодаря досрочному выкупу компания планирует сэкономить около $88,1 млн. Ожидается, что все сделки завершатся к концу марта. После этого раунда погашения совокупный долг MARA по ценным бумагам составит около $2,3 млрд.

Исполнительный директор MARA Фред Тиль объяснил, что продажа активов является стратегическим шагом для укрепления финансовой гибкости. Компания планирует диверсифицировать бизнес, расширяя присутствие в сфере цифровой энергетики и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ).

Эта продажа привела к перестановке в списке крупнейших публичных владельцев биткоина:

MicroStrategy занимает уверенно первое место (762099 BTC).

Twenty One Capital поднялась на вторую позицию (43514 BTC).

MARA Holdings сместилась на третье место, ее запасы сейчас оцениваются в 38 689 BTC.

Несмотря на значительные продажи, MARA остается одним из самых влиятельных игроков рынка, однако изменение стратегии в сторону финансовой гигиены свидетельствует о подготовке компании к длительному периоду высоких ставок и экспансии в новые технологические ниши.

Прибыль в 6500 раз: участник ICO Ethereum реализовал монеты на $23 млн.

Один из ранних инвесторов Ethereum, участвовавший в первоначальном предложении монет (ICO) еще в 2015 году, осуществил масштабную продажу активов. По данным аналитиков Lookonchain, «кит» реализовал 11 552 ETH, получив за них примерно $23 млн.

Этот кейс является классическим примером сверхприбыльности ранних инвестиций в блокчейн-технологии. Вход в 2015: во время ICO инвестор приобрел 38 800 ETH по цене всего $0,31 за монету. Сумма инвестиции на тот момент составляла всего $12 000.

Даже после продажи части монет общий портфель этого участника оценивается примерно в $80 млн.

Продажа произошла на фоне локальной коррекции второй по капитализации криптовалюты. На момент выхода новости Ethereum торгуется вблизи отметки в $2 040, продемонстрировав снижение на 5,4% за последние сутки.

Подобные движения со стороны «старых» кошельков часто привлекают внимание рынка, поскольку крупные продажи от участников ICO могут свидетельствовать о фиксации прибыли долгосрочными владельцами на фоне текущей волатильности.