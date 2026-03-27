Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2026, 11:55 Читати українською

Ослабление курса гривны до 45,5 грн/$ в 2026 году и 48 грн/$ в 2027 году — обновленный прогноз Dragon Capital

Инвестиционная компания Dragon Capital обнародовала обновленный макроэкономический прогноз для Украины на 2026−2027 годы. По оценкам директора аналитического департамента Елены Билан, базовый сценарий предполагает продолжение активных боевых действий и российских атак на критически важную инфраструктуру. Экономический рост существенно замедлится, однако от коллапса страну спасет беспрецедентная внешняя поддержка и стремительное развитие внутреннего оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Замедление роста экономики и «спасательный круг» ВПК

Условия затяжной войны, дефицит рабочей силы и разрушенная энергетика оказывают давление на реальный сектор. Согласно прогнозу, экономическая активность будет снижаться:

  • Рост ВВП в 2026 году замедлится до 1,5% (по сравнению с предыдущими годами), а в 2027 году упадет до ничтожных 0,5%.
  • Ключевым двигателем экономики станет внутреннее производство оружия. Оно компенсирует спад в гражданских отраслях.
  • Военные расходы Украины, благодаря пакетам поддержки (в частности, 90 млрд евро от ЕС), могут вырасти до 125 млрд долларов в 2027 году.

Если энергетический сектор избежит новых масштабных разрушений, рост ВВП в этом году может оказаться выше — на уровне 3,5%.

Курс доллара, инфляция и рекордные резервы НБУ

Несмотря на огромный внешнеторговый дефицит ($57 млрд в 2026 году и $52 млрд в 2027 году из-за сокращения экспорта и потребности в импорте), финансовая система будет оставаться стабильной:

  • Международные резервы НБУ достигнут исторических максимумов: 61 млрд долларов в 2026 году и 70 млрд долларов в 2027 году.
  • Курс валют: регулятор сохранит контроль над ситуацией, но продолжит политику управляемой гибкости. Ожидается умеренное ослабление гривны: до 45,5 грн/$ в 2026 году и до 48,0 грн/$ в 2027 году.
  1. Инфляция будет постепенно снижаться: до 7,1% в конце 2026 года и до 5,2% в 2027 году.

Бюджетные дыры и долг

Содержание армии потребует колоссальных ресурсов. Дефицит государственного бюджета в 2026—2027 годах будет оставаться на уровне 50 млрд долларов ежегодно. Впрочем, Украина должна получить около $95 млрд внешнего финансирования за этот период. Благодаря тому, что доля кредитов в этой помощи снизится до 25% (остальное — гранты и безвозвратные средства), государственный долг стабилизируется на вполне приемлемом для воюющей страны уровне — около 93% ВВП.

Фактор Ближнего Востока и сценарий перемирия

  • Нефть и геополитика: базовый прогноз предполагает стабилизацию мировых цен на нефть на уровне 70 долларов за баррель. Если же война на Ближнем Востоке затянется и нефть закрепится на уровне $100, это добавит около 2% к украинской инфляции и несколько увеличит торговый дефицит, но не разрушит макростабильность.
  • Альтернатива (Устойчивое перемирие): даже если боевые действия прекратятся, быстрого экономического чуда не произойдет. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП составит умеренные 3,5% в 2026 году и 5,0% в 2027-м. Главное препятствие для бурного восстановления — острый дефицит рабочей силы и разрушенные производственные мощности, которые не смогут удовлетворить резкий скачок потребительского спроса.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 марта 2026, 12:28
#
Фиала наше фсе!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами