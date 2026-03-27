Инвестиционная компания Dragon Capital обнародовала обновленный макроэкономический прогноз для Украины на 2026−2027 годы. По оценкам директора аналитического департамента Елены Билан, базовый сценарий предполагает продолжение активных боевых действий и российских атак на критически важную инфраструктуру. Экономический рост существенно замедлится, однако от коллапса страну спасет беспрецедентная внешняя поддержка и стремительное развитие внутреннего оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Ослабление курса гривны до 45,5 грн/$ в 2026 году и 48 грн/$ в 2027 году — обновленный прогноз Dragon Capital
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Замедление роста экономики и «спасательный круг» ВПК
Условия затяжной войны, дефицит рабочей силы и разрушенная энергетика оказывают давление на реальный сектор. Согласно прогнозу, экономическая активность будет снижаться:
- Рост ВВП в 2026 году замедлится до 1,5% (по сравнению с предыдущими годами), а в 2027 году упадет до ничтожных 0,5%.
- Ключевым двигателем экономики станет внутреннее производство оружия. Оно компенсирует спад в гражданских отраслях.
- Военные расходы Украины, благодаря пакетам поддержки (в частности, 90 млрд евро от ЕС), могут вырасти до 125 млрд долларов в 2027 году.
Если энергетический сектор избежит новых масштабных разрушений, рост ВВП в этом году может оказаться выше — на уровне 3,5%.
Курс доллара, инфляция и рекордные резервы НБУ
Несмотря на огромный внешнеторговый дефицит ($57 млрд в 2026 году и $52 млрд в 2027 году из-за сокращения экспорта и потребности в импорте), финансовая система будет оставаться стабильной:
- Международные резервы НБУ достигнут исторических максимумов: 61 млрд долларов в 2026 году и 70 млрд долларов в 2027 году.
- Курс валют: регулятор сохранит контроль над ситуацией, но продолжит политику управляемой гибкости. Ожидается умеренное ослабление гривны: до 45,5 грн/$ в 2026 году и до 48,0 грн/$ в 2027 году.
- Инфляция будет постепенно снижаться: до 7,1% в конце 2026 года и до 5,2% в 2027 году.
Бюджетные дыры и долг
Содержание армии потребует колоссальных ресурсов. Дефицит государственного бюджета в 2026—2027 годах будет оставаться на уровне 50 млрд долларов ежегодно. Впрочем, Украина должна получить около $95 млрд внешнего финансирования за этот период. Благодаря тому, что доля кредитов в этой помощи снизится до 25% (остальное — гранты и безвозвратные средства), государственный долг стабилизируется на вполне приемлемом для воюющей страны уровне — около 93% ВВП.
Фактор Ближнего Востока и сценарий перемирия
- Нефть и геополитика: базовый прогноз предполагает стабилизацию мировых цен на нефть на уровне 70 долларов за баррель. Если же война на Ближнем Востоке затянется и нефть закрепится на уровне $100, это добавит около 2% к украинской инфляции и несколько увеличит торговый дефицит, но не разрушит макростабильность.
- Альтернатива (Устойчивое перемирие): даже если боевые действия прекратятся, быстрого экономического чуда не произойдет. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП составит умеренные 3,5% в 2026 году и 5,0% в 2027-м. Главное препятствие для бурного восстановления — острый дефицит рабочей силы и разрушенные производственные мощности, которые не смогут удовлетворить резкий скачок потребительского спроса.
Комментарии - 1