Министерство финансов США впервые в истории разместит подпись президента на новых долларовых купюрах

Министерство финансов США официально объявило о беспрецедентном шаге: подпись президента Дональда Трампа появится на всех новых бумажных долларовых купюрах. Это решение нарушает более чем полуторавековую традицию американского финансового ведомства и является частью масштабной кампании по увековечению имени действующего президента в преддверии 250-летия Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Министерство финансов США.

Исторический прецедент

По традиции на американских бумажных банкнотах стоят подписи лишь двух должностных лиц: министра финансов (Treasury Secretary) и казначея США (U.S. Treasurer). Подпись действующего президента никогда ранее не печаталась на национальных банкнотах.

Согласно новому плану, о котором впервые сообщило издание Vanity Fair, подпись Дональда Трампа появится на новых купюрах рядом с подписью действующего министра финансов Скотта Бессента. Производством обновленной валюты традиционно будет заниматься Бюро гравировки и печати США.

«Золотой век» и экспансия бренда

Размещение подписи на банкнотах является логическим продолжением политики Трампа по интеграции своего имени в ключевые государственные и культурные институты Америки. Ранее администрация уже инициировала переименование Института мира США, Центра исполнительских искусств имени Кеннеди, а также назвала в честь Трампа новый класс линкоров.

Кроме того, в начале марта Федеральная комиссия по искусству утвердила окончательный дизайн памятной монеты из 24-каратного золота с изображением Дональда Трампа. Её выпуск (за который отвечает Монетный двор США) приурочен к празднованию 250-летия независимости США, которое состоится 4 июля 2026 года.