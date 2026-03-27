Украинские банки потратили 2,2 млрд грн на рекламу в 2025 году: кто больше всего

Украинский банковский сектор существенно увеличил расходы на маркетинговое продвижение, инвестировав более 2,2 миллиарда гривен в борьбу за внимание потребителей в течение 2025 года. Банки активно использовали ребрендинг, вирусные кампании в приложениях и партнерские скидки, чтобы расширить свою клиентскую базу. Об этом свидетельствуют данные расчетов LIGA.net на основе статистики Национального банка Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тройка лидеров с самыми большими бюджетами

Согласно анализу НБУ, крупнейшие игроки рынка традиционно обеспечили львиную долю рекламных инвестиций.

1. ПУМБ — 601 млн грн (+11,3%)

Абсолютным лидером по объему расходов стал ПУМБ, который увеличил бюджет на 11,3% по сравнению с 2024 годом. Учреждение сделало ставку на продвижение кредитных продуктов под лозунгом «Деньги только выгодные». Благодаря этой кампании ПУМБ не только увеличил количество новых карт, но и вошел в тройку банков, которые украинцы чаще всего упоминают первыми (показатель top of mind).

2. Райффайзен Банк — значительный рост (+55,3%)

Банк занял второе место по объему расходов, продемонстрировав агрессивный рост бюджета более чем на 50%. Основное внимание было сосредоточено на продвижении обновленного цифрового банкинга MyRaif и привлечении корпоративного сектора (посредством акции с 12 месяцами бесплатного обслуживания счетов для новых бизнес-клиентов).

3. Универсал Банк (monobank) — 196 млн грн (+83,2%)

Материнский банк проекта monobank продемонстрировал стремительное увеличение маркетингового бюджета (рост на 83,2%). Коммуникация строилась вокруг продвижения платформы monoмаркет, используя нестандартные подходы: от «мемных» билбордов на улицах Киева до вирусной игры по поиску лимонов в приложении, которую запустили в октябре в честь достижения отметки в 10 миллионов клиентов.

Кто ещё тратил миллионы на рекламу

Динамика маркетинговых расходов остальных системных банков выглядела следующим образом:

А-Банк: потратил 192 млн грн (+7,4%), продвигаясь в основном с помощью рекламных акций и розыгрышей.

Приватбанк: инвестировал 160 млн грн (+16,4%). Главной кампанией стала программа лояльности «Привет» («От классики до рейва») в партнерстве с Mastercard.

Ощадбанк: увеличил бюджет на 44,6%. Банк представил публике своих талисманов («Ощадиков») и активно продвигал премиальный сегмент.

Сенс Банк: потратил 85 млн грн (+4,6%), сосредоточившись на экосистеме Sense SuperApp и сотрудничестве с WOG PRIDE.

ОТП Банк: продемонстрировал самый стремительный относительный рост, увеличив бюджет более чем вдвое (с 26 млн до 56 млн грн), продвигая скидки на топливо от «Укрнафты».

Кто сократил рекламные бюджеты

На фоне общего роста несколько учреждений решили сэкономить на продвижении. Укрсиббанк сократил расходы на 18,68% — до 75 млн грн, ограничившись развитием имиджевой платформы «Украина — место для планов». Таскомбанк также уменьшил бюджет почти на 5%, но параллельно пытался охватить новую аудиторию за счет запуска официальных страниц в TikTok и Instagram.