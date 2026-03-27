Сенаторы США готовят санкции против Венгрии из-за блокирования помощи Украине

Двухпартийная группа американских сенаторов готовит законопроект, который может радикально изменить отношения между США и Венгрией. Документ под названием «Block Putin Act» («Блокировка Путина») предусматривает введение финансовых санкций и визовых банов для чиновников правительства Виктора Орбана. Об этом сообщает Financial Times.

Подробности

Законопроект, инициированный демократкой Джин Шахин и республиканцем Томом Тиллисом, направлен против венгерских чиновников, которые:

Причастны к закупкам российских энергоносителей (нефти и газа);

Сознательно блокируют предоставление финансовой и военной поддержки Украине.

Виктор Орбан сдерживает выделение Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро. Свою позицию Будапешт аргументирует проблемами с транзитом российской нефти через нефтепровод «Дружба», прямо заявляя Киеву: «Нет нефти — не будет денег».

Предвыборный контекст в Венгрии

Законопроект появился в критический для Орбана момент — за месяц до парламентских выборов в Венгрии.

Данные социологической компании Median свидетельствуют, что оппозиционная партия Тиса опережает правящую Фидес на 23 процентных пункта. Проправительственные опросы рисуют шаткое преимущество действующего премьера.

Несмотря на близость Дональда Трампа и Виктора Орбана, сенаторы потребовали от администрации Белого дома последовательности. Республиканец Том Тиллис подчеркнул, что законопроект дает Венгрии четкий путь для возвращения в союз с союзниками: прекращение зависимости от энергии рф и разблокирование помощи Украине.

Фактор Трампа и визит Джей Ди Венса

Ситуация осложняется сообщениями о возможном визите вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт за несколько дней до выборов, чтобы поддержать Орбана. Сенатор Джин Шахин назвала эти планы «невероятными», обвинив венгерское правительство в прямом финансировании российской военной машины из-за закупки энергоносителей.

Что дальше?

Хотя текст законопроекта не называет самого Орбана как прямую цель, определение конкретных лиц для санкций ляжет на плечи администрации Трампа. Венгерская сторона пока воздерживается от официальных комментариев, хотя глава МИД Петер Сиярто только с начала 2022 года провел более 20 встреч с Сергеем Лавровым.

Если документ будет принят, это станет самым сильным дипломатическим ударом по Будапешту со стороны Вашингтона за последние десятилетия, фактически приравнивая венгерских чиновников к пособникам агрессора.