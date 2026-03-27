Сенаторы США готовят санкции против Венгрии из-за блокирования помощи Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2026, 9:01 Читати українською

Сенаторы США готовят санкции против Венгрии из-за блокирования помощи Украине

Двухпартийная группа американских сенаторов готовит законопроект, который может радикально изменить отношения между США и Венгрией. Документ под названием «Block Putin Act» («Блокировка Путина») предусматривает введение финансовых санкций и визовых банов для чиновников правительства Виктора Орбана. Об этом сообщает Financial Times.

Подробности

Законопроект, инициированный демократкой Джин Шахин и республиканцем Томом Тиллисом, направлен против венгерских чиновников, которые:

  • Причастны к закупкам российских энергоносителей (нефти и газа);
  • Сознательно блокируют предоставление финансовой и военной поддержки Украине.

Виктор Орбан сдерживает выделение Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро. Свою позицию Будапешт аргументирует проблемами с транзитом российской нефти через нефтепровод «Дружба», прямо заявляя Киеву: «Нет нефти — не будет денег».

Предвыборный контекст в Венгрии

Законопроект появился в критический для Орбана момент — за месяц до парламентских выборов в Венгрии.

Данные социологической компании Median свидетельствуют, что оппозиционная партия Тиса опережает правящую Фидес на 23 процентных пункта. Проправительственные опросы рисуют шаткое преимущество действующего премьера.

Несмотря на близость Дональда Трампа и Виктора Орбана, сенаторы потребовали от администрации Белого дома последовательности. Республиканец Том Тиллис подчеркнул, что законопроект дает Венгрии четкий путь для возвращения в союз с союзниками: прекращение зависимости от энергии рф и разблокирование помощи Украине.

Фактор Трампа и визит Джей Ди Венса

Ситуация осложняется сообщениями о возможном визите вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт за несколько дней до выборов, чтобы поддержать Орбана. Сенатор Джин Шахин назвала эти планы «невероятными», обвинив венгерское правительство в прямом финансировании российской военной машины из-за закупки энергоносителей.

Что дальше?

Хотя текст законопроекта не называет самого Орбана как прямую цель, определение конкретных лиц для санкций ляжет на плечи администрации Трампа. Венгерская сторона пока воздерживается от официальных комментариев, хотя глава МИД Петер Сиярто только с начала 2022 года провел более 20 встреч с Сергеем Лавровым.

Если документ будет принят, это станет самым сильным дипломатическим ударом по Будапешту со стороны Вашингтона за последние десятилетия, фактически приравнивая венгерских чиновников к пособникам агрессора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Андрій М***к
27 марта 2026, 9:44
#
Ще б додали мішок санкцій зе!чиновникам
+
0
Qwerty1999
27 марта 2026, 10:38
#
Орбан — найкращий друг Трампа після путіна,
тому цей законопроект так і залишиться законопроектом.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами