ОВГЗ или доллар: при каком курсе валюта становится выгоднее

Резкий рост курса доллара в начале 2026 снова заставил украинских инвесторов выбирать между гривневыми инструментами и покупкой наличной валюты . Ключевым вопросом остается то, сможет ли доходность государственных облигаций перекрыть темпы девальвации национальной валюты. Об этом сообщает инвестиционная компания ICU .

Математика выгоды

Эксперты приводят расчет: при текущем наличном курсе около 44,16 грн/$ и годовой доходности гривневых ОВГЗ на уровне 15,55%, инвестиция в гособлигации будет оставаться выгоднее валюты, пока курс не пересечет отметку в 51 грн/$.

Почему у гривны шансы на устойчивость?

Несмотря на то, что с начала года гривна девальвировала уже на 4% из-за геополитической турбулентности, аналитики видят несколько факторов стабилизации:

Интервенции НБУ: регулятор активно использует валютные резервы для утоления паники и заинтересован в сохранении привлекательности гривневых активов. Поэтому есть все причины ожидать, что он будет прилагать усилия для стабилизации официального курса гривны на уровне менее 44 грн/$.

Рекордные резервы: золотовалютные резервы НБУ находятся на исторических максимумах и, по прогнозам, будут превышать $50 млрд в течение всего года.

Международная помощь: ожидаются существенные поступления от западных партнеров в ближайшие месяцы.

Прогноз курса

Специалисты ICU сохраняют свой прогноз на уровне около 45 грн/$ к концу 2026 года. Даже при отклонении от прогноза, сценарий, при котором гривна потеряет более 15% стоимости за год (достигнув 51 грн/$), пока выглядит малореалистичным.

Таким образом, для среднесрочных инвесторов гривневые ОВГЗ выглядят более рациональным инструментом для сохранения и приумножения капитала, чем пассивное удержание наличного доллара.