27 марта 2026, 8:29 Читати українською

ОВГЗ или доллар: при каком курсе валюта становится выгоднее

Резкий рост курса доллара в начале 2026 снова заставил украинских инвесторов выбирать между гривневыми инструментами и покупкой наличной валюты. Ключевым вопросом остается то, сможет ли доходность государственных облигаций перекрыть темпы девальвации национальной валюты. Об этом сообщает инвестиционная компания ICU.

Математика выгоды

Эксперты приводят расчет: при текущем наличном курсе около 44,16 грн/$ и годовой доходности гривневых ОВГЗ на уровне 15,55%, инвестиция в гособлигации будет оставаться выгоднее валюты, пока курс не пересечет отметку в 51 грн/$.

Почему у гривны шансы на устойчивость?

Несмотря на то, что с начала года гривна девальвировала уже на 4% из-за геополитической турбулентности, аналитики видят несколько факторов стабилизации:

Интервенции НБУ: регулятор активно использует валютные резервы для утоления паники и заинтересован в сохранении привлекательности гривневых активов. Поэтому есть все причины ожидать, что он будет прилагать усилия для стабилизации официального курса гривны на уровне менее 44 грн/$.

Рекордные резервы: золотовалютные резервы НБУ находятся на исторических максимумах и, по прогнозам, будут превышать $50 млрд в течение всего года.

Международная помощь: ожидаются существенные поступления от западных партнеров в ближайшие месяцы.

Прогноз курса

Специалисты ICU сохраняют свой прогноз на уровне около 45 грн/$ к концу 2026 года. Даже при отклонении от прогноза, сценарий, при котором гривна потеряет более 15% стоимости за год (достигнув 51 грн/$), пока выглядит малореалистичным.

Таким образом, для среднесрочных инвесторов гривневые ОВГЗ выглядят более рациональным инструментом для сохранения и приумножения капитала, чем пассивное удержание наличного доллара.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 7

madera1960
27 марта 2026, 8:41
Возможно эти рассчеты верны, не проверял, но только при условии преобретения ОВДП сегодня, а не в прошлом году, когда курс был 43 — 43.5, поэтому для них курс будет критичным на уровне 47.
Владимир Солдатченков
27 марта 2026, 8:55
Влучне зауваження стосовно курсу. Але курс був 41,5 — 42,5. А вже з січня 2026 року 43,5 — 44,… Тому думаю що критичним буде 48−49 гривень за доллар.
Qwerty1999
27 марта 2026, 9:21
До конца 2026 года осталось не так много времени,
а значит, скоро узнаем, кто будет в выигрыше.
27 марта 2026, 9:28
Удивляет другое:
— когда такие тексты пишет Алекс2006 — его все дружно проклинают
— когда же пишет компания ICU — осторожно оспаривают только курс НБУ на конец 2026 года

А ведь и Алекс2006 и компания ICU пишут об одном и том же — что
девальвация национальной валюты ниже уровня доходности гривневых ОВГЗ.
27 марта 2026, 9:35
Дайте ответ, что будет с ОВГЗ, если внешние вливание валюты сакратят на 50% ?
27 марта 2026, 9:47
Может быть ОВГЗ и останутся, но кто их будет покупать и в каких объёмах вопрос…
27 марта 2026, 10:41
Гривневые ОВГЗ никуда не денутся,
валютные ОВГЗ увеличатся.
