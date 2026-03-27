Резкий рост курса доллара в начале 2026 снова заставил украинских инвесторов выбирать между гривневыми инструментами и покупкой наличной валюты. Ключевым вопросом остается то, сможет ли доходность государственных облигаций перекрыть темпы девальвации национальной валюты. Об этом сообщает инвестиционная компания ICU.
ОВГЗ или доллар: при каком курсе валюта становится выгоднее
Математика выгоды
Эксперты приводят расчет: при текущем наличном курсе около 44,16 грн/$ и годовой доходности гривневых ОВГЗ на уровне 15,55%, инвестиция в гособлигации будет оставаться выгоднее валюты, пока курс не пересечет отметку в 51 грн/$.
Почему у гривны шансы на устойчивость?
Несмотря на то, что с начала года гривна девальвировала уже на 4% из-за геополитической турбулентности, аналитики видят несколько факторов стабилизации:
Интервенции НБУ: регулятор активно использует валютные резервы для утоления паники и заинтересован в сохранении привлекательности гривневых активов. Поэтому есть все причины ожидать, что он будет прилагать усилия для стабилизации официального курса гривны на уровне менее 44 грн/$.
Рекордные резервы: золотовалютные резервы НБУ находятся на исторических максимумах и, по прогнозам, будут превышать $50 млрд в течение всего года.
Международная помощь: ожидаются существенные поступления от западных партнеров в ближайшие месяцы.
Прогноз курса
Специалисты ICU сохраняют свой прогноз на уровне около 45 грн/$ к концу 2026 года. Даже при отклонении от прогноза, сценарий, при котором гривна потеряет более 15% стоимости за год (достигнув 51 грн/$), пока выглядит малореалистичным.
Таким образом, для среднесрочных инвесторов гривневые ОВГЗ выглядят более рациональным инструментом для сохранения и приумножения капитала, чем пассивное удержание наличного доллара.
а значит, скоро узнаем, кто будет в выигрыше.
— когда такие тексты пишет Алекс2006 — его все дружно проклинают
— когда же пишет компания ICU — осторожно оспаривают только курс НБУ на конец 2026 года
А ведь и Алекс2006 и компания ICU пишут об одном и том же — что
девальвация национальной валюты ниже уровня доходности гривневых ОВГЗ.
валютные ОВГЗ увеличатся.