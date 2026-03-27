27 марта 2026, 8:02

Фонд гарантирования выплатил первые 10% возмещений вкладчикам Мотор-Банка и ПИН Банка

За первые десять дней после старта выплат клиенты Мотор-Банка и ПИН Банка (Первого инвестиционного банка) получили 8,2 млн. грн. Эта сумма составляет около 10% от общего объема гарантированного возмещения в этих банках. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Динамика выплат по банкам

Согласно данным ФГВФЛ, распределение средств между вкладчиками выглядит следующим образом:

  • Мотор-банк: выплачено 3,9 млн грн;
  • ПИН Банк: выплачено 4,3 млн грн.

В Фонде отмечают, что ажиотажа среди клиентов нет, поскольку выплаты начались почти на неделю раньше установленного законом срока.

В ФГВФЛ напомнили, что на период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены в Украине действует норма о полном (100%) возмещении вкладов физических лиц и ФЛП. Сумма возврата включает не только тело депозита, но и проценты, начисленные по состоянию на 19 февраля 2026 (день перед началом вывода банков с рынка).

Как получить деньги?

Удаленно: через мобильное приложение «Дия» или онлайн-сервисы банков-агентов.

Оффлайн: в любом отделении банка-агента с паспортом и налоговым кодом.

Поиск инвесторов продолжается

Оба банка были отнесены НБУ к категории неплатежеспособных 20 февраля 2026 года. В настоящее время Фонд продолжает открытые конкурсы для привлечения инвесторов или принимающих банков, которые могли бы вывести учреждения с рынка способом, отличным от полной ликвидации. Конечный срок определения победителей конкурсов перенесен на 31 марта 2026 года.

К тому моменту выплаты производятся по договорам, срок действия которых истек по состоянию на 19 февраля, а также по текущим счетам. Остальные вкладчики начнут получать средства после официального старта ликвидации.

Кроме того, все клиенты банков, как физические, так и юридические лица, могут осуществлять перерасчеты в пределах средств, поступивших на их счета после введения временной администрации.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Мотор-Банке и ПИН Банке с 20 февраля 2026 года на основании соответствующих решений правления НБУ об отнесении этих банков к категории неплатежеспособных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
