26 марта 2026, 17:48

Банки массово выводят деньги из депосертификатов овернайт и вкладываются в валюту — Данилишин

На валютном рынке Украины усиливается турбулентность: банки начали массовый выход из гривневых активов в иностранную валюту. В последние 16 банковских дней объем вложений в депозитные сертификаты овернайт сократился на 165,6 млрд грн, что в среднем составляет около 10 млрд грн в день. Об этом написал в Facebook эксминистр экономики и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Куда устремляется ликвидность?

По данным Данилишина, высвобождаемые из безрисковых инструментов НБУ средства почти в полном объеме направляются на покупку валюты. Примечательно, что за этот же период (16 рабочих дней) Национальный банк продал на рынке практически идентичную сумму — 165,2 млрд грн. Только за один день, 25 марта, объем интервенций регулятора составил $350 млн.

Эксперт отмечает, что спрос на валюту увеличивается по спирали, а гривневая ликвидность очень выводится в валюту. Из-за высокой активности на межбанке золотовалютные резервы страны иссякают быстрыми темпами.

«Остаются срочные 3-месячные депсертификаты вложены под 18,5% годовых за счет срочных депозитов вкладчиков. Но думаю, что наступит и их очередь. И никакие ставки этот процесс не остановят», — написал Данилишин.

По его словам, структурный валютный дефицит в Украине составляет $40 млрд. в год.

Автор:
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Ramo
26 марта 2026, 19:36
Бізнес жорстко контролюється валютними обмеженнями на покупку валюти на міжбанку. А банки гривневу ліквідність вільно конвертують в іноземну валюту у великих розмірах за рахунок інтервенцій НБУ. Пріоритети від НБУ)
