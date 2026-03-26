К закрытию межбанка в четверг, 26 марта, курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже, евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 26 марта
|
Закрытие 26 марта
|
Изменения
|
43,84/43,87
|
43,88/43,93
|
4/6
|
50,65/50,67
|
50,67/50,71
|
2/4
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,65−44,15 грн. Евро покупают за 50,55 грн, а продают за 51,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,00−44,05, евро — 50,95−51,10 грн.
Источник: Минфин
