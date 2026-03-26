Падение розничных продаж в Украине в феврале было больше всего за последние 16 лет — эксперт

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2026, 18:11 Читати українською

Падение розничных продаж в Украине в феврале было больше всего за последние 16 лет — эксперт

Несмотря на формальный рост розничного товарооборота в годовом исчислении, внутренняя динамика рынка в начале 2026 года вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин указывает на сильное проседание продаж в феврале, которое стало самым большим для этого месяца по меньшей мере с 2010 года.

Падение розничных продаж в Украине в феврале было больше всего за последние 16 лет - эксперт
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Генераторная экономика» и падение мобильности

По расчетам эксперта, падение розничных продаж в феврале 2026 года по отношению к январю составило -6,6%. Это антирекорд за последние 16 лет. Основными факторами «охлаждения» рынка стали:

  • Энергетический кризис: длительные блекауты и переход бизнеса на дорогостоящую «генераторную энергию» существенно ограничили торговую активность.
  • Снижение мобильности: тяжелые зимние условия и проблемы с отоплением заставили население сократить дополнительные поездки и расходы.
  • Инфляционное давление: стремительное удорожание продуктов съедает покупательную способность, несмотря на номинальный рост зарплат либо социальных выплат.

График изменения показателя месяц к месяцу

Риски для ВВП

Ритейл являлся одним из ключевых драйверов роста украинской экономики в 2025 году. Однако в начале 2026 года его положительное влияние на ВВП начинает угасать. Аналитик предупреждает о критической зависимости потребительского рынка от международной поддержки.

«В марте будет резкий рост, из-за низкой базы сравнения (еще и паника по топливу добавит драйва, и поддержит восстановление), но динамика год к году будет демонстрировать к сожалению дальнейшее замедление. Несмотря на все щедроты нашего правительства, в условиях отсутствия внешнего финансирования (которое кстати, является одним из факторов, Шевчишин.

Рост в годовом измерении

По данным Государственной службы статистики, оборот розничной торговли в январе-феврале 2026 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 10,5%. В феврале 2026 года по февраль 2025 года — на 7,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
lider2000
lider2000
26 марта 2026, 19:45
#
Потужно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают financialGenius, NordWind и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами