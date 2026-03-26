Падение розничных продаж в Украине в феврале было больше всего за последние 16 лет — эксперт

Несмотря на формальный рост розничного товарооборота в годовом исчислении, внутренняя динамика рынка в начале 2026 года вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин указывает на сильное проседание продаж в феврале, которое стало самым большим для этого месяца по меньшей мере с 2010 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Генераторная экономика» и падение мобильности

По расчетам эксперта, падение розничных продаж в феврале 2026 года по отношению к январю составило -6,6%. Это антирекорд за последние 16 лет. Основными факторами «охлаждения» рынка стали:

Энергетический кризис: длительные блекауты и переход бизнеса на дорогостоящую «генераторную энергию» существенно ограничили торговую активность.

Снижение мобильности: тяжелые зимние условия и проблемы с отоплением заставили население сократить дополнительные поездки и расходы.

Инфляционное давление: стремительное удорожание продуктов съедает покупательную способность, несмотря на номинальный рост зарплат либо социальных выплат.

График изменения показателя месяц к месяцу

Риски для ВВП

Ритейл являлся одним из ключевых драйверов роста украинской экономики в 2025 году. Однако в начале 2026 года его положительное влияние на ВВП начинает угасать. Аналитик предупреждает о критической зависимости потребительского рынка от международной поддержки.

«В марте будет резкий рост, из-за низкой базы сравнения (еще и паника по топливу добавит драйва, и поддержит восстановление), но динамика год к году будет демонстрировать к сожалению дальнейшее замедление. Несмотря на все щедроты нашего правительства, в условиях отсутствия внешнего финансирования (которое кстати, является одним из факторов, Шевчишин.

Рост в годовом измерении

По данным Государственной службы статистики, оборот розничной торговли в январе-феврале 2026 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 10,5%. В феврале 2026 года по февраль 2025 года — на 7,5%.