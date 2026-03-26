26 марта 2026, 18:33 Читати українською

Нефть по $200 за баррель: команда Трампа оценивает последствия «шокового» сценария

Администрация президента США Дональда Трампа начала изучать влияние возможного скачка цен на нефть до $200 за баррель на американскую и мировую экономику. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, свидетельствующей о серьезной обеспокоенности Белого дома из-за возможной эскалации войны с Ираном, передает Bloomberg.

Моделирование кризиса или реальный прогноз?

Источники подчеркивают, что разработка сценариев с ценой в $200 является частью регулярной оценки рисков в периоды напряженности, а не прямым прогнозом. Цель — подготовить администрацию к любым непредсказуемым обстоятельствам, включая затяжной конфликт.

Министр финансов США Скотт Бессент еще до начала боевых действий выражал обеспокоенность тем, что конфликт спровоцирует рост цен и повредит экономическому росту.

Представитель Белого дома Куш Десаи официально опроверг информацию о рассмотрении цены в $200, назвав ее «ложной», и заверил в уверенности администрации по траектории развития экономики США.

Глава Минэнерго США Крис Райт ранее заявлял, что скачок нефти до $200 маловероятен.

Текущая ситуация на рынке

С начала атаки США и Израиля на Иран (28 февраля 2026 года) цены на нефть продемонстрировали стремительный рост:

  • WTI выросла на 30% — до $91 за баррель.
  • Brent прибавила почти 40% и торгуется около $102.

Цена в $200 за баррель стала бы колоссальным шоком для мировой экономики. С учетом инфляции нефть достигала такого уровня только один раз за последние полвека — в 2008 году, непосредственно перед глобальным финансовым кризисом.

По прогнозам Bloomberg Economics, даже цена $170 в течение нескольких месяцев спровоцирует резкий скачок инфляции в США и Европе и приведет к сокращению ВВП.

Воздействие на монетарную политику

В США розничные цены на бензин уже подскочили на 30%, что нивелировало предыдущие экономические достижения Трампа. Глава ФРС Джером Павелл заявил, что пока рано оценивать долгосрочное влияние на инфляцию, но регулятор внимательно следит за ситуацией.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила об усилении инфляционных рисков. Центральные банки в Лондоне, Франкфурте и Токио готовятся к возможному повышению процентных ставок в следующем месяце.

Читайте также: США передали Ирану мирный план из 15 пунктов: что требует Белый дом

Напомним, Дональд Трамп установил Ирану пятидневный дедлайн для переговоров, угрожая дальнейшими военными действиями. Администрация изначально планировала, что военная кампания (Operation Epic Fury) продлится 4−6 недель, однако почти полное прекращение поставок через Ормузский пролив уже ударило по экономикам всего мира.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
