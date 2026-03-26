Рада поддержала закон об исторической застройке: что изменится для владельцев зданий

О чем идет речь

Законопроект определяет правовые основы такой застройки — речь идет не только об объектах, имеющих статус памятников культурного наследия, но и о зданиях, имеющих историческую ценность для конкретных общин.

По определению субъектов права законодательной инициативы проект определяет:

правовые основы ценной исторической застройки как таковой, которая не обязательно относится к памятникам культурного наследия и только что обнаруженных объектов культурного наследия, но содержит историческую ценность для соответствующего населенного пункта;

полномочия органов местного самоуправления для формирования перечней особо ценных объектов общины с учетом их историко-культурного, природного, архитектурного, археологического, художественного и общественного статуса и потенциала;

правовые возможности устанавливать органами местного самоуправления порядок использования ценной исторической застройки и значительных исторических зданий, зданий и сооружений, формирующих ценную историческую застройку и традиционный характер среды, а также особые требования по изменению/перестройке/запрете на снос/изменение функции объекта ценной исторической застройки.

В случае окончательного принятия закона, органы местного самоуправления и местные государственные администрации в пределах определенных законом полномочий смогут устанавливать необходимые ограничения для владельцев и пользователей объектов ценной исторической застройки для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды.