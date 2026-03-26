НБУ установил курсы валют на пятницу: евро подешевел на 24 копейки

Национальный банк установил новые курсы валют на пятницу, 27 марта. Доллар подорожал на 2 копейки, а евро подешевел на 24 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,89 грн. Это на 2 копейки больше, чем в четверг (43,87 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 50,61 грн, что на 24 копейки меньше, чем в четверг (50,85 грн).

Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту