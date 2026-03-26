Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2026, 16:42

Минэкономики посчитало, сколько украинцев воспользуются кэшбеком на горючее

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства обнародовало расчеты по новой программе государственной поддержки автомобилистов «Национальный кешбек» на горючее. По прогнозам ведомства, воспользоваться инструментом частичного возврата средств за горючее смогут около 3 млн граждан. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов в интервью «Укринформу».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Ориентировочно расчет производили с максимальной суммы кешбека на человека — 1000 грн, а также прогнозируемого количества людей, которые воспользуются кешбеком на горючее, — это примерно 3 млн украинцев», — пояснил замминистра Виталий Киндратов.

Финансовый ресурс для выплат привлечен через перераспределение бюджетных средств в рамках программ поддержки Минэкономики.

Условия участия и лимиты

Программа не предусматривает ограничений по марке, модели или техническим характеристикам автомобилей. Единственным регуляторным инструментом является установленный лимит выплаты, который не может превышать 1000 грн в месяц для одного человека. Такой подход введен для того, чтобы владельцы транспортных средств с разным уровнем потребления горючего имели равные условия получения государственной помощи.

Влияние на рынок

По словам Кондратива, введение механизма кешбека не изменит структуру цен на автозаправочных станциях. Поскольку компенсация начисляется уже после фактического покупки, она не стимулирует искусственное увеличение потребления горючего.

Программа работает как инструмент социальной поддержки, что отчасти уменьшает расходы населения без вмешательства в рыночные процессы ценообразования или создания ажиотажного спроса.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 34 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами