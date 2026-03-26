PlayCity прекратил действие лицензии оператора лотерей «Патриот»

Регулятор игорного бизнеса PlayCity официально прекратил действие лицензии оператора лотерей «Патриот» из-за несоответствия конечному владельцу бенефициарного законодательным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба госагентства.
Почему принято такое решение
Основанием для аннулирования лицензии стала информация, предоставленная Государственным бюро расследований.
В процессе лицензирования и регулярных проверок PlayCity постоянно привлекает правоохранительные органы для детального анализа деятельности компаний, что позволяет выявлять скрытые угрозы и несоответствия действующему законодательству.
PlayCity отмечает, что современный рынок лотерей в Украине должен функционировать исключительно на основе безопасности для государства и каждого отдельного гражданина.
Источник: Минфин
