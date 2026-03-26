26 марта 2026, 15:33

PRNext’26: «Навигация в хаосе» — где искать ориентиры для брендов в 2026 году

Мир больше не предлагает нам спокойных гаваней, а только штормы разной интенсивности. Именно поэтому XXIII Международный форум PRNext, который 8 апреля 2026 г. состоится в Киеве, избрал своим девизом «Навигация в хаосе».

Программа PRNext'26 построена вокруг актуальных трендов современных бренд-коммуникаций: социальные инициативы бизнеса в военное время, AI-трансформация бизнеса, создание сообществ, профессиональное развитие PR-специалистов и многое другое.

Программу откроет специальный гость форума — украинская писательница, художник и соавтор фэнтези-вселенной «Хроники Силы» Ольга Навроцкая, которая поделится своим видением того, как создается современный украинский культурный код.

Далее в своем keynote speech Елена Деревянко, председатель Оргкомитета PRNext'26, партнер PR-Service Agency и вице-президент Украинской PR-Лиги, расскажет об изменениях в методологии и практике управления репутацией, которые происходят под давлением социальных и технологических процессов.

Продолжением разговора о сегодняшнем дне станет панельная дискуссия с участием военнослужащих и волонтеров о человеческом измерении войны и актуальности поддержки ВСУ и ветеранов обществом. Эти вопросы будут обсуждать Олег Калашников, начальник отделения коммуникаций 68-й артиллеристской бригады, Виталий Деревянко, заместитель командира 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло, Олег Петренко «Сити», глава штабного фонда третьего армейского корпуса, Александр Шевченко, военнослужащий ГУР МО подразделения «Химера» в составе «Спецподразделения Тимура» и известная волонтер Милена Тараненко при звездной модерации Ахавы Тесленко из ICTV.

Начальник отдела коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ (ТРО Медиа) и соучредитель Театра Ветеранов Алексей Дмитрашковский расскажет о работе этого подразделения. Максим Колесников, СМО TAF Industries, поделится опытом построения репутации mil-tech брендов в современных условиях. Один из ведущих украинских экспертов в сфере Executive Search и экс-председатель СЕO Club Ukraine Игорь Кабузенко выступит с обзором трендов поиска специалистов С-level.

Вторая сессия PRNext'26 пройдет в формате кейс-марафона «Сила бизнеса — стране», где компании, являющиеся лидерами в разных отраслях экономики, представят свои проекты гордости. Гости Форума смогут услышать о них от директора по маркетингу ПУМБ Ксении Сикорской, вице-президента по корпоративным коммуникациям Uklon Дениса Казвана, директора по коммуникациям и взаимодействию с правительством Kernel Елены Плаховой, директора по корпоративным коммуникациям «АрселорМиттал Кривой Рог» Владимира Гайдаша в дуэте с HR-директором предприятия Екатериной Залозных, а также руководителя PR-направления линии магазинов EVA Александры Гнатик и заместителя главы «Эпицентр-К» по коммуникациям Ирины Шинкаренко.

В третьем блоке, посвященном идеям и технологиям, Роман Иванов, директор по новейшим продуктам «Филип Моррис Украина», уделит внимание тонкостям работы с брендом в сложных товарных категориях. Соучредитель и генпродюсер «Мамахихотала» Иван Мелашенко, который расскажет о малобюджетном и резонансном видеопродакшне. Вопрос о том, как строить корпоративную репутацию, чтобы привлечь лучших специалистов, раскроет соучредитель Basein Bureau Эдуард Ивакин.

На тему AI-трансформации сферы коммуникаций гости Форума услышат практически ориентированное выступление креативного директора и соучредителя SHOTS Петра Стороженко в тандеме с партнером и СОО данного агентства Мариной Мартыновой. А fireside chat с Татьяной Андриановой, CEO Octava Capital и председателем Комитета по корпоративной безопасности АПКБУ, продолжит эту тему в контексте вызовов для кибербезопасности бизнеса.

И по многолетней традиции кульминацией PRNext'26 станет торжественная церемония награждения победителей Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты». Этой премией уже в 11-й раз отметят репутационных чемпионов страны из числа украинских компаний и международных компаний, работающих на украинском рынке.

Поэтому успейте обеспечить себе участие в этом незаурядном кроссиндустриальном событии — тем более что благодаря поддержке партнеров Оргкомитет снизил стоимость билетов вдвое по сравнению с прошлым годом. Если вы хотите, чтобы ваш бренд не потерялся в информационном шуме и уверенно двигался сквозь хаос, встретимся на PRNext'26!

Справочно. Международный форум PRNext — это некоммерческое краудфандинговое мероприятие, реализуемое благодаря вкладам участников и поддержке партнеров, разделяющих его ценности. Именно они помогают сделать возможным встречу тех, кто формирует стандарты коммуникационной индустрии. В этом году событие поддержали ПУМБ как финансовый партнер, Kernel как аграрный, а также Киевстар, Корпорация АТБ, Henkel Украина, EVA, «Эпицентр», Фабрика каталогов «Принтстор Групп», EBA, «АрселорМиттал Кривой Рог», «Вино Украины» / Wine of Ukraine и Укрвинпром, «Моршинская» и PepsiCo Украина, «Наш Формат» и «Саммит Книга», «Камелия».

Медиа партнеры — NV, Медиахолдинг «Апостроф», ММР, ВОМО, Delо, «Мы Украина», OBOZ, The Page, «Буквы», ЭСПРЕСО, Dsnews.ua, «Минфин», Mind UA, РБК-Украина, Первый бизнесовый, Live Media HUB.

Источник: Минфин
