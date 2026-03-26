На чем зарабатывали трейдеры в 2025 году: самые прибыльные валютные пары

В 2025 году валютный рынок продемонстрировал заметное перераспределение интереса со стороны розничных трейдеров, и данные крупнейших торговых площадок показывают, что поведение участников стало более диверсифицированным. По наблюдениям аналитиков XFINE , несмотря на сохранение доминирования на форекс классических инструментов, структура спроса сместилась в сторону более волатильных и «сюжетных» активов, чувствительных к ставкам, сырью и геополитике.

Если говорить о фактическом распределении объемов, то, согласно обзору Банка международных расчетов (BIS) и агрегированным данным брокеров, пара EUR/USD в 2025 году формировала около 22−24% всех розничных сделок. USD/JPY занимала второе место с долей около 13−15%, GBP/USD — 9−11%, а USD/CHF — порядка 5%. В совокупности четыре этих инструмента по-прежнему обеспечивали более 50% активности. Однако именно в 2025 году заметно выросла доля кросс-курсов и сырьевых валют, которая в отдельных сегментах розничного рынка достигала 25−30%.

С точки зрения волатильности, ключевым индикатором остается средний дневной диапазон (ATR). Для EUR/USD в 2025 году он колебался в диапазоне 70−90 пунктов, что отражает относительно спокойный характер движения пары. Для GBP/USD показатель находился выше — около 100−130 пунктов, а для USD/JPY — 90−120 пунктов, причем в периоды интервенционных ожиданий диапазон расширялся до 150 пунктов и выше. Именно рост направленных движений в USD/JPY сделал ее одной из самых привлекательных для трендовых стратегий.

Отдельного внимания заслуживают сырьевые валюты. AUD/USD в 2025 году демонстрировала ATR на уровне 80−110 пунктов, а USD/CAD — 70−100 пунктов, при этом обе пары показывали высокую корреляцию с макрофакторами. По оценке Reuters, «сырьевые валюты вновь стали ключевым каналом передачи глобального риск-сентимента», что обеспечило им повышенный интерес со стороны активных трейдеров. В результате именно эти инструменты часто давали более «чистые» движения после выхода новостей, что напрямую влияло на итоговую прибыльность стратегий.

Если анализировать прибыльность, то в 2025 году наилучшие результаты демонстрировали не самые популярные, а наиболее трендовые пары. USD/JPY выделялась благодаря устойчивым среднесрочным движениям, связанным с разницей доходностей между США и Японией. Средние трендовые импульсы по этой паре достигали 300−600 пунктов, что существенно превышало аналогичные показатели по EUR/USD, где движения чаще ограничивались диапазонами 150−300 пунктов. Это подтверждает вывод, который регулярно подчеркивают в XFINE: прибыльность определяется не популярностью инструмента, а структурой его движения.

Кросс-курсы, в частности GBP/JPY, показали еще более высокую доходность, но при значительно большем риске. Средний дневной диапазон здесь достигал 150−220 пунктов, а в периоды повышенной волатильности превышал 250 пунктов. Такие параметры делают инструмент привлекательным для опытных трейдеров, но крайне сложным для массового использования. В то же время EUR/JPY оказался своеобразным компромиссом, предлагая трендовость при меньшей хаотичности, с ATR на уровне 100−140 пунктов.

Стоит отметить, что ряд инструментов оставался недооцененным. NZD/USD, например, при среднем диапазоне 70−100 пунктов демонстрировал высокую чувствительность к глобальному аппетиту к риску и давал достаточно четкие сигналы. EUR/GBP с волатильностью около 40−60 пунктов, напротив, предоставлял возможности для более спокойных системных стратегий, особенно в условиях стабильной монетарной политики.

Важным фактором 2025 года стало усиление влияния макроэкономики. Как отмечает Bloomberg, «валютный рынок все чаще реагирует не на локальные данные, а на глобальные потоки капитала и геополитические события». Это привело к тому, что даже традиционно «тихие» пары начали демонстрировать более выраженные движения в периоды новостных всплесков.

Таким образом, структура рынка форекс в 2025 году подтвердила ключевую тенденцию последних лет — смещение интереса от самых ликвидных инструментов к тем, которые дают более выраженные движения. При сохранении лидерства EUR/USD по объему, основная прибыль все чаще формируется в кроссах и сырьевых парах. Для трейдеров это означает необходимость диверсификации и более глубокого анализа рыночных факторов. Именно этот подход, как отмечают в XFINE, становится определяющим в условиях усложняющейся глобальной финансовой среды и, вероятно, сохранит свою актуальность в 2026 году.

Аналитический отдел XFINE