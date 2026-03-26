78% украинцев стали тратить больше за последний год, 13% пытаются экономить — опрос

Команда Rakuten Viber провела опрос, чтобы узнать, выросли ли расходы украинцев за последний год и имеют ли они привычку планировать расходы. Результаты опроса показали, что 78% украинцев стали тратить больше, чем за последний год. В то же время, 13% опрошенных пытаются экономить, поэтому сократили расходы.

Выросли ли расходы украинцев

Ответы на вопрос «Увеличились ли ваши расходы за последний год?» распределились следующим образом:

Да, трачу больше — 78% (76% в 2025 году);

Трачу меньше, пытаюсь экономить — 13% (14% в 2025 году);

Трачу так же, как и раньше — 9% (10% в 2025 году).

Команда также узнала, имеют ли украинцы привычку планировать расходы. 72% опрошенных планируют расходы: четверть пользователей (24%) планируют все расходы вперед, а 48% — лишь значительные или регулярные, например коммуналка. 16% респондентов не видят смысла в планировании.

На вопрос «Есть ли у вас привычка планировать расходы?» ответы распределились следующим образом:

Планирую лишь значительные и/или регулярные расходы, например коммуналку — 48% (49% в 2025 году);

Да, планирую расходы заранее — 24% (27% в 2025 году);

Не планирую расходы, не вижу смысла — 16% (15% в 2025 году);

Хочу планировать, но пока не делаю этого — 12% (9% в 2025 году).

Методика исследования

Анонимный онлайн-опрос, n>25 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.