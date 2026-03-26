Иран готовит закон о платном проходе через Ормузский пролив: судам грозит «пошлина» в $2 млн

Парламент Ирана разрабатывает законопроект, вводящий официальную плату за «безопасный проход» судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает полуофициальное агентство Fars со ссылкой на неназванного депутата, передает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ожидается, что финальная версия документа будет подготовлена уже на следующей неделе. Закон должен юридически закрепить единоличный надзор Ирана над этой критически важной артерией, соединяющей крупнейших производителей нефти и газа Персидского залива с мировым рынком.

Ключевые детали инициативы

Водный путь фактически заблокирован около месяца после начала ударов США и Израиля по Ирану. Сейчас через него проходит лишь незначительное количество судов, преимущественно связанных с Китаем или получивших прямое разрешение от Корпуса стражей исламской революции.

Тегеран планирует официально утвердить практику «неформального собрания», о котором уже сообщали участники рынка. По данным судоходных компаний, с отдельных судов требуют до $2 млн за разовый проход.

Посредники требуют от моряков подробных сведений о грузе, составе команды и маршруте плавания в обмен на обещания безопасности.

Угроза международному праву и торговле

Инициатива Тегерана прямо противоречит международному праву, гарантирующему свободу судоходства в таких стратегических проливах.

«Это вопрос доверия к Ирану. Такие действия препятствуют глобальной торговле, где мы последние сто лет наслаждались свободой навигации», — прокомментировала ситуацию Аманда Бьорн, глава отдела претензий морского страхового брокера Cambiaso Risso Asia.

Судоходная отрасль оказалась перед дилеммой: с одной стороны необходимость спасать заблокированные экипажи и грузы, с другой — высокие риски попасть под международные санкции и угрозы безопасности даже при оплате «пошлины».

Последствия для энергетического рынка

Блокировка Ормузского пролива уже привела к остановке добычи нефти на многих месторождениях Персидского залива и повреждению нефтеперерабатывающих заводов в зоне боевых действий. Как результат, мировые цены на нефть демонстрируют стремительный рост: ранее на этой неделе эталонная марка Brent преодолела отметку в $114 за баррель.

Введение официальной пошлины может стать дополнительным инфляционным фактором для мировой экономики, фактически превратив свободный проход в платный сервис под контролем одного государства.