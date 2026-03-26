26 марта 2026, 13:32 Читати українською

Иран готовит закон о платном проходе через Ормузский пролив: судам грозит «пошлина» в $2 млн

Парламент Ирана разрабатывает законопроект, вводящий официальную плату за «безопасный проход» судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает полуофициальное агентство Fars со ссылкой на неназванного депутата, передает Bloomberg.

Иран готовит закон о платном проходе через Ормузский пролив: судам грозит «пошлина» в $2 млн

Ожидается, что финальная версия документа будет подготовлена уже на следующей неделе. Закон должен юридически закрепить единоличный надзор Ирана над этой критически важной артерией, соединяющей крупнейших производителей нефти и газа Персидского залива с мировым рынком.

Ключевые детали инициативы

Водный путь фактически заблокирован около месяца после начала ударов США и Израиля по Ирану. Сейчас через него проходит лишь незначительное количество судов, преимущественно связанных с Китаем или получивших прямое разрешение от Корпуса стражей исламской революции.

Тегеран планирует официально утвердить практику «неформального собрания», о котором уже сообщали участники рынка. По данным судоходных компаний, с отдельных судов требуют до $2 млн за разовый проход.

Посредники требуют от моряков подробных сведений о грузе, составе команды и маршруте плавания в обмен на обещания безопасности.

Угроза международному праву и торговле

Инициатива Тегерана прямо противоречит международному праву, гарантирующему свободу судоходства в таких стратегических проливах.

«Это вопрос доверия к Ирану. Такие действия препятствуют глобальной торговле, где мы последние сто лет наслаждались свободой навигации», — прокомментировала ситуацию Аманда Бьорн, глава отдела претензий морского страхового брокера Cambiaso Risso Asia.

Судоходная отрасль оказалась перед дилеммой: с одной стороны необходимость спасать заблокированные экипажи и грузы, с другой — высокие риски попасть под международные санкции и угрозы безопасности даже при оплате «пошлины».

Последствия для энергетического рынка

Блокировка Ормузского пролива уже привела к остановке добычи нефти на многих месторождениях Персидского залива и повреждению нефтеперерабатывающих заводов в зоне боевых действий. Как результат, мировые цены на нефть демонстрируют стремительный рост: ранее на этой неделе эталонная марка Brent преодолела отметку в $114 за баррель.

Введение официальной пошлины может стать дополнительным инфляционным фактором для мировой экономики, фактически превратив свободный проход в платный сервис под контролем одного государства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
