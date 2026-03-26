українська
26 марта 2026, 12:43 Читати українською

Нефть дорожает на фоне утраты надежды на скорое перемирие на Ближнем Востоке

В четверг, 26 марта, мировые цены на нефть выросли примерно на 2%, компенсировав потери предыдущей сессии. Инвесторы пересматривают прогнозы по прекращению огня на Ближнем Востоке, опасаясь дальнейших перебоев в поставках энергоносителей. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

По состоянию на утро четверга фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,08 (+2,03%) — до $104,30 за баррель.

Американская нефть WTI подорожала на $1,93 (+2,14%) — до $92,25 за баррель.

Ультиматум Трампа и «план из 15 пунктов»

Основным драйвером роста цен стали жесткие заявления Белого дома. Пресс-секретарь Каролин Ливитт отметила, что президент Дональд Трамп готов усилить давление на Иран, если Тегеран не признает свое «военное поражение».

По данным израильских источников, предложение Трампа из 15 пунктов (передано через Пакистан) включает радикальные требования:

  • Вывоз запасов высокообогащенного урана из Ирана;
  • Полное прекращение обогащения;
  • Ограничение баллистической программы;
  • Прекращение финансирования региональных союзников.

Экономисты отмечают, что планка требований Вашингтона чрезвычайно высока, что делает переговоры неустойчивыми, а цены на нефть уязвимы к волатильности.

Коллапс в Ормужском проливе

Конфликт фактически остановил движение судов через Ормузский пролив, через который обычно проходит около 20% мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Международное энергетическое агентство (МЭА) уже назвало это самым большим в истории сбоем в поставках нефти.

На этом фоне премьер-министр Японии Санаэ Такаити обратилась к главе МЭА Фатиху Биролю с просьбой о дополнительном координированном выпуске нефти из стратегических резервов.

Факторы Украины и Ирака

Предложение на рынке ограничивают и другие геополитические факторы. По расчетам Reuters, по меньшей мере 40% российских экспортных мощностей парализованы в результате атак украинских дронов, ударов по трубопроводам и арестам танкеров. Кроме того, добыча нефти в Ираке резко упала, а резервуары для хранения достигли критических уровней.

Запасы в США как сдерживающий фактор

Единственным сдерживающим фактором для еще большего роста цен стали данные из США. Запасы нефти за неделю, завершившуюся 20 марта, выросли на 6,9 млн баррелей — до 456,2 млн баррелей, что является максимумом с июня 2024 года. Это значительно превысило ожидания аналитиков, прогнозировавших рост всего на 0,47 млн баррелей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
