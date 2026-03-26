беженВ странах Европейского Союза начали новый этап дискуссий о возможном продолжении временной защиты для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабной войны. Если решение будет принято, механизм Temporary Protection Directive может действовать уже шестой год подряд. В то же время в Брюсселе все чаще подчеркивают: формат этого продолжения может существенно измениться, пишет Visitukraine.today.
Временную защиту в ЕС для украинцев могут продлить: какие решения обсуждают
Как работает временная защита в ЕС
Механизм временной защиты активировался в марте 2022 года как экстренный ответ на массовый выезд людей из Украины. Он разрешил миллионам украинцев:
- легально проживать в странах ЕС
- работать без дополнительных разрешений
- получать образование
- пользоваться медицинскими и социальными услугами
Это стало альтернативой сложной процедуре получения убежища и значительно упростило интеграцию украинцев в европейские страны.
В июне 2025 года государства-члены уже согласовали продолжение действия этого механизма до 4 марта 2027 года.
Почему вопрос снова в повестке дня?
Несмотря на продолжающееся до 2027 года,
В сентябре 2025 года была принята рекомендация о скоординированном переходе, предусматривающая:
- подготовку к добровольному возвращению в Украину (когда это станет безопасно)
- или переход на другие основания пребывания — работа, обучение или воссоединение семьи
Однако реализация этого плана оказалась более сложной, чем ожидалось.
Какие сценарии сейчас обсуждают?
По информации европейских медиа, в столицах ЕС рассматривают несколько вариантов:
1. Полное продолжение для всех
Самый простой политический вариант — еще раз продолжить защиту без изменений.
2. Ограниченное продолжение
Механизм могут сузить до так называемого «остаточного статуса» для:
- самых уязвимых категорий
- лиц, которые не могут перейти на другой тип ВНЖ
3. Больше полномочий странам ЕС
Государствам могут разрешить самостоятельно определять правила перехода и условия пребывания.
Сколько украинцев под защитой
По данным Eurostat, по состоянию на 31 января 2026 года в ЕС под временной защитой находились 4,38 миллиона уехавших из Украины.
Больше всего украинцев приняли:
- Германия — 1,26 млн
- Польша — 965 990
- Чехия — 397 185
Эти страны остаются ключевыми направлениями для украинцев в Европе.
