Временную защиту в ЕС для украинцев могут продлить: какие решения обсуждают

беженВ странах Европейского Союза начали новый этап дискуссий о возможном продолжении временной защиты для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабной войны. Если решение будет принято, механизм Temporary Protection Directive может действовать уже шестой год подряд. В то же время в Брюсселе все чаще подчеркивают: формат этого продолжения может существенно измениться, пишет Visitukraine.today.

беженВ странах Европейского Союза начали новый этап дискуссий о возможном продолжении временной защиты для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабной войны.

Как работает временная защита в ЕС

Механизм временной защиты активировался в марте 2022 года как экстренный ответ на массовый выезд людей из Украины. Он разрешил миллионам украинцев:

  • легально проживать в странах ЕС
  • работать без дополнительных разрешений
  • получать образование
  • пользоваться медицинскими и социальными услугами

Это стало альтернативой сложной процедуре получения убежища и значительно упростило интеграцию украинцев в европейские страны.

В июне 2025 года государства-члены уже согласовали продолжение действия этого механизма до 4 марта 2027 года.

Почему вопрос снова в повестке дня?

Несмотря на продолжающееся до 2027 года, в Совете Е С уже утвердила курс на постепенный выход из системы временной защиты.

В сентябре 2025 года была принята рекомендация о скоординированном переходе, предусматривающая:

  • подготовку к добровольному возвращению в Украину (когда это станет безопасно)
  • или переход на другие основания пребывания — работа, обучение или воссоединение семьи

Однако реализация этого плана оказалась более сложной, чем ожидалось.

Какие сценарии сейчас обсуждают?

По информации европейских медиа, в столицах ЕС рассматривают несколько вариантов:

1. Полное продолжение для всех

Самый простой политический вариант — еще раз продолжить защиту без изменений.

2. Ограниченное продолжение

Механизм могут сузить до так называемого «остаточного статуса» для:

  • самых уязвимых категорий
  • лиц, которые не могут перейти на другой тип ВНЖ

3. Больше полномочий странам ЕС

Государствам могут разрешить самостоятельно определять правила перехода и условия пребывания.

Сколько украинцев под защитой

По данным Eurostat, по состоянию на 31 января 2026 года в ЕС под временной защитой находились 4,38 миллиона уехавших из Украины.

Больше всего украинцев приняли:

  • Германия — 1,26 млн
  • Польша — 965 990
  • Чехия — 397 185

Эти страны остаются ключевыми направлениями для украинцев в Европе.

Роман Мирончук
