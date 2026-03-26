Украинцам обещают 1500 грн. Что проверить в реестрах прямо сейчас

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
26 марта 2026, 11:18 Читати українською

Украинцам обещают 1500 грн. Что проверить в реестрах прямо сейчас

В апреле миллионы украинцев получают единовременную денежную помощь от государства в размере 1500 грн. Почему важно проверить себя в реестрах, какой размер выплаты, если вы подпадаете сразу под несколько категорий граждан из перечня, и что делать, если у вас есть право на помощь, но она не поступила — объяснил адвокат ЮК «Мережа права» Дмитрий Корсун, пишет mc.today.

В апреле миллионы украинцев получают единовременную денежную помощь от государства в размере 1500 грн.

Выплата 1500 грн — на что обратить внимание

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выплате единовременной целевой доплаты в размере 1500 грн. с целью поддержать в условиях войны людей с низкими доходами. Средства должны быть зачислены автоматически на ваши банковские счета или через отделение «Укрпочты» вместе с апрельскими выплатами. Планируется, что программа охватит около 13 млн украинцев.

«Следует помнить, что это адресная единовременная помощь. Это невыполнение решения суда, не выплата задолженности за прошедшие периоды и не постоянная доплата к пенсии. Это разовая мера государственной поддержки», — подчеркнул Дмитрий Корсун в новом видео на канале «Мережа права».

Адвокат добавил, что перечень категорий граждан, имеющих право на эту выплату, достаточно широк. Однако даже если вы относитесь к нескольким из них, 1500 грн насчитают всего один раз.

Корсун также отметил, что поскольку доплаты будут начисляться автоматически, не стоит исключать вероятность того, что может произойти техническая ошибка или просто ваши данные в реестрах могут быть неактуализированы.

Поэтому адвокат посоветовал проверить:

  • входите ли вы в перечень категорий граждан, которые должны получить выплату, и корректны ли ваши данные в соответствующих реестрах;

  • начисления в апреле — если вы отвечаете критериям, но денег нет, это повод для юридической проверки ваших данных в реестрах.

Список категорий граждан, которые должны получить 1500 грн в апреле 2026

В апреле доплату в 1500 грн получат получатели пенсии (при условии, что общий объем выплат с надбавками и доплатами не превышает 25 595 грн):

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • в связи с утратой кормильца;
  • за выслугу лет (это касается пенсионеров, имеющих право на пенсию по возрасту).

Независимо от размера пенсии, доплату также получат ветераны войны с 2024 года и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Также 1500 грн автоматически начислят получателям других видов пособия:

  • на проживание для ВПЛ;
  • как малообеспеченная семья или БСД;
  • вместо пенсии, в том числе среди лиц с инвалидностью и по потере кормильца;
  • за проживание вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • как лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
  • как многодетные семьи;
  • ⁠как одинокие матери;
  • дети, над которыми установлена опека или забота;
  • дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
  • дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (в том числе с инвалидностью и находящиеся в ДБСТ и названных семьях).
Источник: Минфин
Mupas96
Mupas96
26 марта 2026, 12:54
В каких реестрах это можно проверить?
