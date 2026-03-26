Украинцам обещают 1500 грн. Что проверить в реестрах прямо сейчас

В апреле миллионы украинцев получают единовременную денежную помощь от государства в размере 1500 грн. Почему важно проверить себя в реестрах, какой размер выплаты, если вы подпадаете сразу под несколько категорий граждан из перечня, и что делать, если у вас есть право на помощь, но она не поступила — объяснил адвокат ЮК «Мережа права» Дмитрий Корсун, пишет mc.today.

Выплата 1500 грн — на что обратить внимание

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выплате единовременной целевой доплаты в размере 1500 грн. с целью поддержать в условиях войны людей с низкими доходами. Средства должны быть зачислены автоматически на ваши банковские счета или через отделение «Укрпочты» вместе с апрельскими выплатами. Планируется, что программа охватит около 13 млн украинцев.

«Следует помнить, что это адресная единовременная помощь. Это невыполнение решения суда, не выплата задолженности за прошедшие периоды и не постоянная доплата к пенсии. Это разовая мера государственной поддержки», — подчеркнул Дмитрий Корсун в новом видео на канале «Мережа права».

Адвокат добавил, что перечень категорий граждан, имеющих право на эту выплату, достаточно широк. Однако даже если вы относитесь к нескольким из них, 1500 грн насчитают всего один раз.

Корсун также отметил, что поскольку доплаты будут начисляться автоматически, не стоит исключать вероятность того, что может произойти техническая ошибка или просто ваши данные в реестрах могут быть неактуализированы.

Поэтому адвокат посоветовал проверить:

входите ли вы в перечень категорий граждан, которые должны получить выплату, и корректны ли ваши данные в соответствующих реестрах;

начисления в апреле — если вы отвечаете критериям, но денег нет, это повод для юридической проверки ваших данных в реестрах.

Список категорий граждан, которые должны получить 1500 грн в апреле 2026

В апреле доплату в 1500 грн получат получатели пенсии (при условии, что общий объем выплат с надбавками и доплатами не превышает 25 595 грн):

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с утратой кормильца;

за выслугу лет (это касается пенсионеров, имеющих право на пенсию по возрасту).

Независимо от размера пенсии, доплату также получат ветераны войны с 2024 года и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Также 1500 грн автоматически начислят получателям других видов пособия: