Фонд США и Украины выбрал первую компанию для инвестиций в рамках восстановления

25 марта Совет Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF) утвердил первую инвестицию Фонда — в украинскую dual-use технологическую компанию Sine Engineering. Она работает в области связи и навигации. Ее компоненты уже используют более 150 украинских производителей БПЛА и перехватчиков. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко.

«Меньше чем через год с момента подписания двустороннего соглашения, Фонд уже осуществил первую инвестицию и получил на рассмотрение более 200 заявок. Более половины из них — от украинских компаний. Больше всего предложений проектов поступило именно в энергетическом секторе, ключевом для Украины. Также среди приоритетных направлений — производство продукции двойного назначения, инфраструктура и сфера критических материалов», — отметила Свириденко.

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления является составной частью нашего стратегического партнерства с США. Его успешная работа демонстрирует: Украина предлагает уникальный опыт и технологии и может быть успешным бизнес-кейсом.

Sine Engineering — львовский стартап, основанный в 2022 году технологическим предпринимателем и нынешним генеральным директором компании Андреем Чуликом. Совладельцами компании через зарегистрированную в США Sine Strategic Group, Inc., также Богдан Тимкив и Остап Ференсович. В настоящее время в компании занято около 200 человек, в декабре прошлого года она получила награду НАТО Innovation Range.