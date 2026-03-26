ЕС и Австралия договорились о свободной торговле. Соглашение отменяет более 99% пошлин

Европейский Союз и Австралия завершили начавшиеся в 2018 году переговоры по соглашению о свободной торговле, сообщает DW.

Что известно

Как отметили глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, соглашение демонстрирует, что обе стороны получают выгоду от торговли, основанной на правилах.

«Сегодня мы рассказываем важную историю глубоко меняющегося мира. Миру, где большие государства используют тарифы как рычаг влияния, а цепи поставок как уязвимости, которые можно эксплуатировать. В нашей истории открытая торговля, основанная на правилах, дает некоторые положительные результаты», — сказала фон дер Ляен журналистам.

Альбанезе добавил, что ЕС и Австралия верят в свободную и справедливую торговлю и в то, что она способствует процветанию обеих сторон.

Соглашение еще не вступило в силу, его должны одобрить государства-члены ЕС, Европарламент и парламент Австралии.

Соглашение отменяет более 99% пошлин

Соглашение предоставит экспортерам из ЕС привилегированный доступ к австралийскому рынку, сообщается на сайте Еврокомиссии. В частности, будет отменено более 99 процентов тарифов на экспорт товаров ЕС в Австралию — это сэкономит бизнесу примерно миллиард евро в год. Пошлины также отменены на ключевые товары австралийского экспорта, включая вино, морепродукты и садоводство.

Кроме того, компании из ЕС получат более широкий доступ к государственным закупкам Австралии, будет упрощена работа специалистов по ЕС в стране. Для Е С будет облегчен доступ к критически важному сырью, включая литий и вольфрам.

Соглашение также содержит отдельный раздел малого и среднего бизнеса, который поможет им увеличить свой экспорт.

Ожидается, что благодаря соглашению экспорт ЕС в Австралию вырастет на 33 процента в течение следующего десятилетия, а его стоимость составит 17,7 миллиарда евро ежегодно.