Франция полностью вывезла свое золото из США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2026, 9:23 Читати українською

Франция полностью вывезла свое золото из США

Центральный банк Франции завершил перевод своих золотых резервов из США и зафиксировал разовый доход почти в 13 млрд евро ($15,1 млрд) на фоне высоких цен на золото, сообщает Reuters со ссылкой на отчет регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Что известно

Речь идет о 129 тоннах золота — около 5% резервов страны, которые ранее хранились в Нью-Йорке. С июля 2025 года по январь 2026 года Банк Франции продал эти активы и закупил слитки, соответствующие современным международным стандартам. В результате новое золото было размещено уже в Париже.

Как отмечает Reuters, программа модернизации резервов стала частью более широкой стратегии, реализуемой последние два десятилетия: регулятор постепенно заменяет устаревшие или нестандартные активы на ликвидные слитки, пригодные для торговли на международных рынках.

Завершить обновление активов, хранившихся в США, рекомендовал внутренний аудит в 2024 году.

По словам главы Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, решение хранить новые слитки в Париже связано с тем, что золото такого стандарта торгуется преимущественно на европейском рынке, и не имеет политической подоплеки.

Общий объем золотых резервов Франции остался неизменным — около 2,437 тысяч тонн. Однако операции пришлись на период высоких цен на золото, что позволило банку зафиксировать существенную прибыль: 11 млрд евро в 2025 году и еще 1,8 млрд евро в 2026 году.

Полученный доход позволил Банку Франции выйти в чистую прибыль в размере 8,1 млрд евро по итогам 2025 года после убытка 7,7 млрд евро годом ранее, отмечает Reuters.

Регулятор также планирует завершить модернизацию оставшихся 134 тонн золота, включая старые слитки и монеты, к 2028 году, следует из отчета.

Репатриация растет

Согласно опросу Всемирного совета по золоту (WGC), доля регуляторов, предпочитающих хранить золото внутри страны, растет, хотя крупнейшими центрами хранения по-прежнему остаются Банк Англии и Федеральная резервная система США.

На этом фоне центральные банки все чаще стремятся переводить резервы из зарубежных финансовых центров во внутренние хранилища. Так, Сербия летом 2025 года объявила о планах перевести 100% золотых резервов на территорию страны, отказавшись от хранения за рубежом. По данным Bloomberg, решение было принято для повышения безопасности активов и их доступности в условиях кризиса.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах Европы: Германия начала масштабную репатриацию более десяти лет назад, Польша и Нидерланды также провели такие операции. Политические призывы к возврату резервов звучали в Словакии, Румынии и Италии.

В июне 2025 года WGC сообщал, что резервный банк Индии активно репатриирует золото, ранее размещенное за рубежом. В то же время вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью Reuters заявлял, что Европейский центральный банк не рассматривает возможность возврата своих золотых резервов из США ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами