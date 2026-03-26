Франция полностью вывезла свое золото из США

Центральный банк Франции завершил перевод своих золотых резервов из США и зафиксировал разовый доход почти в 13 млрд евро ($15,1 млрд) на фоне высоких цен на золото, сообщает Reuters со ссылкой на отчет регулятора.

Что известно Речь идет о 129 тоннах золота — около 5% резервов страны, которые ранее хранились в Нью-Йорке. С июля 2025 года по январь 2026 года Банк Франции продал эти активы и закупил слитки, соответствующие современным международным стандартам. В результате новое золото было размещено уже в Париже.

Как отмечает Reuters, программа модернизации резервов стала частью более широкой стратегии, реализуемой последние два десятилетия: регулятор постепенно заменяет устаревшие или нестандартные активы на ликвидные слитки, пригодные для торговли на международных рынках. Завершить обновление активов, хранившихся в США, рекомендовал внутренний аудит в 2024 году.

По словам главы Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, решение хранить новые слитки в Париже связано с тем, что золото такого стандарта торгуется преимущественно на европейском рынке, и не имеет политической подоплеки.

Общий объем золотых резервов Франции остался неизменным — около 2,437 тысяч тонн. Однако операции пришлись на период высоких цен на золото, что позволило банку зафиксировать существенную прибыль: 11 млрд евро в 2025 году и еще 1,8 млрд евро в 2026 году.

Полученный доход позволил Банку Франции выйти в чистую прибыль в размере 8,1 млрд евро по итогам 2025 года после убытка 7,7 млрд евро годом ранее, отмечает Reuters.

Регулятор также планирует завершить модернизацию оставшихся 134 тонн золота, включая старые слитки и монеты, к 2028 году, следует из отчета.

Репатриация растет

Согласно опросу Всемирного совета по золоту (WGC), доля регуляторов, предпочитающих хранить золото внутри страны, растет, хотя крупнейшими центрами хранения по-прежнему остаются Банк Англии и Федеральная резервная система США.

На этом фоне центральные банки все чаще стремятся переводить резервы из зарубежных финансовых центров во внутренние хранилища. Так, Сербия летом 2025 года объявила о планах перевести 100% золотых резервов на территорию страны, отказавшись от хранения за рубежом. По данным Bloomberg, решение было принято для повышения безопасности активов и их доступности в условиях кризиса.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах Европы: Германия начала масштабную репатриацию более десяти лет назад, Польша и Нидерланды также провели такие операции. Политические призывы к возврату резервов звучали в Словакии, Румынии и Италии.