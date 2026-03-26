Бизнесу во Львове, пострадавшему во время обстрела, обещают выплатить до 500 тысяч гривен

В результате обстрела во Львове сейчас известно о повреждении 22 бизнесов, предприниматели могут получить от города компенсационный ваучер на сумму до 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Выплата от города

В городском совете отмечают: важно, чтобы бизнес как можно быстрее возобновил работу, поэтому город готов поддержать пострадавших из-за атаки предпринимателей.

Как пояснили в департаменте экономического развития Львовского городского совета, предприниматели, чье имущество получило незначительные повреждения и может быть восстановлено собственными силами, могут получить компенсационный ваучер от города на сумму до 500 тыс. грн.

Как подать заявку?

Чтобы получить возмещение, после фиксации повреждений необходимо подать заявление в ЦНАП или онлайн через Портал жителя.