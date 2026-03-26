В результате обстрела во Львове сейчас известно о повреждении 22 бизнесов, предприниматели могут получить от города компенсационный ваучер на сумму до 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Бизнесу во Львове, пострадавшему во время обстрела, обещают выплатить до 500 тысяч гривен
Выплата от города
В городском совете отмечают: важно, чтобы бизнес как можно быстрее возобновил работу, поэтому город готов поддержать пострадавших из-за атаки предпринимателей.
Как пояснили в департаменте экономического развития Львовского городского совета, предприниматели, чье имущество получило незначительные повреждения и может быть восстановлено собственными силами, могут получить компенсационный ваучер от города на сумму до 500 тыс. грн.
Как подать заявку?
Чтобы получить возмещение, после фиксации повреждений необходимо подать заявление в ЦНАП или онлайн через Портал жителя.
Источник: Минфин
